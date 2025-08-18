Trump: Llamaré a Putin luego de la reunión con Zelenski y los líderes europeos

Fuente: https://actualidad.rt.com
El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró que llamará a su par ruso, Vladímir Putin, tras mantener este lunes las conversaciones con Vladímir Zelenski y varios líderes europeos, que están acompañando al jefe del régimen ucraniano en Washington.
«Acabo de hablar con el presidente Putin de forma indirecta, y vamos a tener una conversación telefónica justo después de las reuniones de hoy», afirmó a los medios, añadiendo que el líder ruso «está esperando» su llamada.
Zelenski llegó EE.UU. para abordar la resolución del conflicto ucraniano después de la histórica cumbre que mantuvieron los mandatarios ruso y estadounidense el pasado viernes en la base militar Elmendorf-Richardson, en el estado de Alaska. Tanto Putin como Trump destacaron que las conversaciones se desarrollaron en un ambiente «constructivo y de respeto mutuo».
