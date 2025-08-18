Trump: Llamaré a Putin luego de la reunión con Zelenski y los líderes europeos

Fuente: https://actualidad.rt.com

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró que llamará a su par ruso, Vladímir Putin, tras mantener este lunes las conversaciones con Vladímir Zelenski y varios líderes europeos, que están acompañando al jefe del régimen ucraniano en Washington.

«Acabo de hablar con el presidente Putin de forma indirecta, y vamos a tener una conversación telefónica justo después de las reuniones de hoy», afirmó a los medios, añadiendo que el líder ruso «está esperando» su llamada.