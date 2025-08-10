Trump sopesa ‘castigar’ a China por la compra de petróleo ruso

El mandatario todavía no ha tomado una decisión firme al respecto, indicó el vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance.

Fuente: RT

El líder estadounidense, Donald Trump, está considerando imponer aranceles a China por la compra de petróleo ruso, pero aún no ha tomado una decisión firme al respecto, según declaró el vicepresidente, J.D. Vance.

Señaló en una entrevista a Fox News que el mandatario podría aplicar medidas similares a las que se implementaron contra la India, pero subrayó que en el caso de Pekín es «un poco más complicado». «Nuestra relación afecta a muchas cosas que no tienen nada que ver con la situación rusa», explicó.

Anteriormente, Trump advirtió de que EE.UU. planea extender las sanciones secundarias a los países que adquieran petróleo ruso, señalando que China podría ser el próximo objetivo de estas medidas.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino subrayó que seguirá comprando petróleo ruso a pesar de las amenazas. «Es legítimo y legal que China mantenga una cooperación económica, comercial y energética normal con todos los países del mundo, incluida Rusia», declaró.

El presidente estadounidense ya firmó una orden ejecutiva para imponer un arancel adicional del 25 % a los productos de la India como castigo por las «grandes ganancias» que obtiene el país asiático de la venta de crudo ruso en «el mercado abierto», al tiempo que acusó a Nueva Delhi de «no preocuparse» por las pérdidas humanas del conflicto en Ucrania.