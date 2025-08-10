Ucrania anuncia la liberación de localidad en Sumi

Categorías MundoEtiquetas

Los ocupantes rusos fueron expulsados de Bezsalivka, cerca de la frontera. Desde fines de julio, las fuerzas ucranianas han recuperado terreno en esa región del país.

Un artillero ucraniano apunta contra posiciones rusas en Sumi.
Un artillero ucraniano apunta contra posiciones rusas en Sumi.Imagen: Nikoletta Stoyanova/Getty Images
Fuente: DW