Ucrania anuncia la liberación de localidad en Sumi

Fuente: DW

El Ejército de Ucrania anunció este domingo (10.08.2025) la liberación completa de la pequeña localidad de Bezsalivka, en la región fronteriza de Sumi, donde en mayo y junio las fuerzas rusas habían ocupado algunos territorios siguiendo las órdenes del líder del régimen ruso, Vladimir Putin, de crear un cinturón de seguridad en esa parte de la frontera para evitar nuevas incursiones en la región rusa de Kursk.

«Las fuerzas ucranianas liberaron y limpiaron completamente de ocupantes rusos la localidad de Bezsalivka, en la región de Sumi», anunció el Estado Mayor en Telegram. «En la operación estuvieron implicadas unidades del 33 Regimiento Separado de Asalto y del 24 Batallón Separado de Asalto. Durante los combates, los soldados ucranianos eliminaron a 18 invasores rusos», agregó.

Dos meses después de que Rusia abriera este nuevo frente en el noreste de Ucrania, donde sus efectivos avanzaron hasta situarse a 30 kilómetros de la capital de Sumi, del mismo nombre, las fuerzas ucranianas han logrado estabilizarlo, aunque no expulsar al enemigo al otro lado de la frontera. Sin embargo, desde fines de junio las tropas defensoras han conseguido recuperar varias pequeñas localidades.

Ataque en Saratov

Rusia lanzó una ofensiva en la región de Sumi después de expulsar en abril a las fuerzas ucranianas de la región rusa de Kursk, de la cual ocupaban una pequeña parte desde el verano boreal de 2024. Por otra parte, Ucrania informó que tres personas murieron «en la región de Zaporiyia (sur) como resultado de los bombardeos rusos» y otras dos perdieron la vida en Donetsk, este del país.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania también informaron que sus drones atacaron una gran refinería de petróleo en la región occidental rusa de Saratov, a casi 1.000 kilómetros de la línea del frente. El gobernador de esa región rusa, Roman Busargin, reconoció que «una de las empresas industriales fue dañada», sin especificar cuál exactamente, y aseguró que el ataque ucraniano mató a una persona.

DZC (EFE, AFP)