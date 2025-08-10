UCS cerrará campaña el 11 agosto en el Cambódromo, no presentarán al candidato a vicepresidente

Santa Cruz. Guzmán adelantó que en el cierre estarán el grupo Euphoria y diferentes sectores sociales.

Fuente: Gigavisión

El Coordinador distrital de campaña, de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) Denny Guzmán, informó que este lunes 11 agosto a las 17:00 horas en el Cambódromo será el cierre de campaña de la «Fuerza del Pueblo».

Guzmán adelantó que en el cierre estarán el grupo Euphoria y diferentes sectores sociales. El dirigente descartó que el alcalde cruceño y candidato a la presidencia, Jhonny Fernández presente mencionado día a su dupla, debido a que lo harán el 13 agosto a la medianoche.

