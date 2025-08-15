Un asteroide potencialmente peligroso pasará cerca de la Tierra este mes

Fuente: https://actualidad.rt.com

Un asteroide potencialmente peligroso denominado 2025 PM, de 50 metros de diámetro, pasará el 17 de agosto relativamente cerca de la Tierra, a una distancia de aproximadamente un diámetro de la órbita lunar, informa el Laboratorio de Astronomía Solar del Instituto de Investigación Espacial de la Academia Rusa de Ciencias.

«Este asteroide es uno de los más grandes que se han acercado a la Tierra a menos de un millón de kilómetros en los últimos tiempos», destacó la institución.

Se espera que un cuerpo celeste de mayor tamaño pase a una distancia comparable solo una vez más este año, a finales de septiembre, dijo el laboratorio.

El objeto fue descubierto a principios de agosto. Lo más probable es que se trate de un bloque de roca sin rastros de sustancias volátiles, pero está muy poco estudiado.

Aunque el objeto volará en la zona de dominio del campo gravitatorio terrestre, la probabilidad de que sea atraído a nuestro planeta es muy pequeña y, de hecho, solo podría ocurrir como resultado de una colisión inesperada del asteroide con otro cuerpo celeste, explicaron los científicos.