Un manto blanco sorprende a los habitantes de las zonas altas de Vallegrande, que enfrentan bajas temperaturas

Según los testimonios de los habitantes de esta región, horas antes las temperaturas bajaron de forma repentina, lo que generó el inusual fenómeno.

[Foto: UNITEL] / El manto blanco que sorprendió a las zonas altas de Vallegrande.

Un frente frío sorprendió a las zonas altas de la provincia Vallegrande del departamento de Santa Cruz, en el oriente de Bolivia, lo que ha dejado este sábado un manto blanco en el paisaje.



Debido a este panorama, la plantaciones y los arboles quedaron con escarcha en sus ramas y hojas.

Desde varios puntos se aprecia un manto blanco sobre la vegetación del lugar, que se han perpetuado en postales que han registrado los visitantes y habitantes del lugar.

Este panorama se observa principalmente en el camino hacia Pucará, hasta donde han llegado algunas personas para tomarse fotografías.

Algunas versiones que circulan en las redes sociales dan cuenta que se trata de una nevada.

