Rusia: Un terremoto de magnitud 5,7 se produce frente a las costas de Kamchatka

Un terremoto de magnitud 5,7 se produjo frente a las costas de la península rusa de Kamchatka, informan rastreadores locales.

Fuente: https://actualidad.rt.com

La profundidad del sismo fue de 42 kilómetros y ocurrió a 111 kilómetros de la ciudad de Sévero-Kurilsk. El 30 de julio se produjo un fuerte terremoto de magnitud 8,8 frente a las costas de Kamchatka, el más fuerte en la zona desde 1952, lo que desencadenó un aumento en la actividad volcánica de la región y generó un tsunami en el océano Pacífico, sobre el cual emitieron alertas las autoridades de Japón, Estados Unidos y Filipinas.

Como consecuencia del movimiento telúrico, Kamchatka se desplazó aproximadamente dos metros. Desde entonces, réplicas han seguido al terremoto periódicamente.

