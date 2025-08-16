Una mujer fue hallada sin vida en una vivienda en Viacha y su pareja quedó aprehendida, reporta la Policía

La autopsia deberá determinar las causas de la muerte de la mujer, entre tanto, el hombre deberá permanecer en celdas policiales.

[Foto UNITEL] / La Policía aprehendió a la pareja de la víctima Fuente: UNITEL

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Viacha, La Paz, reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en un domicilio particular. La Policía ha iniciado una investigación para determinar las causas del fallecimiento.

“A llamado de personas del lugar, se tiene una muerte de persona de sexo femenino, la víctima tiene 36 años, estamos en proceso de investigación”, informó el director de la Felcv de Viacha, Enrique Calli.

Ante este hecho, la Policía aprehendió a la pareja de la víctima, quien deberá prestar su declaración informativa en instalaciones policiales.

“Existe una persona aprehendida de 37 años de edad, está a determinarse la causa de la muerte, el cuerpo fue trasladado a la morgue”, agregó.

Entretanto, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se le practicará la autopsia de ley para determinar las causas de su muerte.

Mientras que el hombre aprehendido deberá permanecer en celdas policiales hasta esperar la determinación de la Fiscalía que deberá evaluar si hubo muerte natural o se trata de un feminicidio.

Fuente: UNITEL