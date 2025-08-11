Valverde dice para cambiar leyes Tuto y Samuel necesitan aliarse y sumar a una tercera fuerza

El analista Carlos Valverde los dos candidatos que lideran cuarta encuesta de intención de voto necesitan aliarse con otro más para lograr los 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Fuente: Unitel

”(Para cambiar leyes) necesitan sumar solamente a Rodrigo Paz (del Partido Demócrata Cristiano) y así llegar al 74%, con eso están limpios y lo pueden hacer ”, sostuvo.

Tras conocer la cuarta encuesta de intención de voto de UNITEL, Carlos Valverde señaló que sumando la preferencia de Samuel Doria Medina (alianza Unidad) y de Tuto Quiroga (alianza Libre) suman el 61.4% de la preferencia electoral; sin embargo, necesitan a una tercera fuerza política para alcanzar los dos tercios.

Aunque, indicó que a una semana de la primera vuelta, la pregunta es ¿Se quieren unir o no?. Ante ello, respondió que a Quiroga lo ve más abierto al cambio.

Por otro lado, lamentó que Doria Medina no tiene esta tendencia.

“Ya deberían tener esta tendencia de que se van a unir, porque vamos a tener una segunda vuelta y va ser entre ellos dos y ahí tendrán que decidir quién apoya a quien en función de quien está primero”, consideró.

UNITEL difundió la última encuesta con miras a las elecciones generales del 17 de agosto. En la que se perfila que se registrará una segunda vuelta entre el candidato de Alianza Unidad, Samuel Doria Medina y el de Libre, Jorge Tuto Quiroga.