Vehículos circulando y personas en las calles, así amaneció Santa Cruz el día de elecciones

Fuente: Red Uno

La restricción vehicular y prohibición en la apertura de negocios de venta de bebidas alcohólicas y centros de abasto rige desde las cero horas de este domingo 17 de agosto, sin embargo, en las calles de la ciudad se logró ver el incumplimiento de la normativa.

Un recorrido se realizó por la zona del Plan 3 mil y Pampa de la Isla, donde se vieron vehículos circulando, personas a pie en varias calles, además de un gran número de licorerías abiertas, todas ellas incumpliendo el Auto de Buen Gobierno establecido por autoridades departamentales en todo el país.

Durante este recorrido, también se vio la ausencia de personal policial realizando el control y cumplimiento del Auto de Buen Gobierno.

Auto de Buen Gobierno

Desde las 00:00 horas del día viernes 15 de agosto de 2025 y hasta las 12:00 horas del 18 de agosto de 2025, queda prohibido expender o consumir bebidas alcohólicas en domicilios particulares, tiendas, cantinas, hoteles o restaurantes.

Desde las 00:00 horas hasta las 24:00 del día de las elecciones generales 2025, queda prohibido el portar armas de fuego, punzo cortantes o instrumentos contundentes y peligrosos para la seguridad de las personas.

La apertura de locales comerciales, restaurantes, patios de comida, supermercados y mercados; además de realizar actos, reuniones o espectáculos públicos de cualquier tipo, tampoco del traslado de electores de un recinto electoral a otro, por cualquier medio de transporte, forman parte de las prohibiciones.

También queda prohibida la circulación de vehículos motorizados, sean particulares, oficiales o de servicio público, con excepción de aquellos que exhiban su autorización extendida por el Tribunal Supremo Electoral o Tribunales Electorales Departamentales. Los vehículos de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas que estén realizando tareas de seguridad y cadena de custodia.

Los vuelos nacionales y los viajes interdepartamentales, interprovinciales e intermunicipales por cualquier medio de transporte, excepto los que realicen los funcionarios del Órgano Electoral o Fuerzas de Seguridad en cumplimiento de sus funciones.

Los vuelos internacionales en tránsito o los vuelos internacionales que se originen, arriben o tengan por destino Bolivia, quedan exentos de la prohibición señalada. Para el traslado de pasajeros, personal operativo u otros, las líneas aéreas o los interesados tramitarán el permiso respectivo ante el Tribunal Electoral Departamental con la debida anticipación, conforme la normativa legal vigente.

Los infractores al Auto de Buen Gobierno serán sancionados conforme a lo previsto en la Ley Nº 026 del 30 de junio de 2010, del Régimen Electoral por los Jueces Electorales.

Quedan encargados del Auto de Buen Gobierno todas las instituciones públicas, privadas, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la ciudadanía en general, de acuerdo con la normativa legal vigente.