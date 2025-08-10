Vice cívico cruceño: El Gobierno será responsable si hay convulsión y venezolanos están involucrados

El Comité pro Santa Cruz exige información completa sobre la presencia de militares venezolanos en el país, a una semana de las elecciones

Para el vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, el Gobierno no ha dado información completa sobre la presencia de militares venezolanos en el país, a una semana de las elecciones.

«La responsabilidad está en ustedes. Hay disturbios, hay convulsión, hay muerte en Bolivia y está esta gente involucrada, el Gobierno va a ser el principal responsable de esta situación. Y el Tribunal Supremo Electoral que abra la boca de una vez y que diga realmente quiénes son y descargue su responsabilidad», manifestó este domingo en Correo del Sur Radio.

Zambrana puso en duda de que se trate de un mero intercambio educativo al remarcar que se trata de un contingente importante. Pidió saber cuántos militares venezolanos entraron al país, cuántos permanecen en suelo boliviano, cuáles son sus ocupaciones, dónde están y qué están haciendo en Bolivia.