Viceministro dice que llegada de Paredes y anulación de juicio de Fernández son «una jugada política»

La noche del miércoles regresó al país luego de 16 años el exburgomaestre alteño, quien se marchó del país luego de que el MAS tomó el poder.

eju.tv / Video: DTV

El viceministro de Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, afirmó este viernes que la llegada al país del exalcalde alteño José Luis Paredes, y la anulación del juicio contra el exprefecto Leopoldo Fernández son «una jugada política» para aparentar un cambio en la política que no vendrá.

«Está llegando en una especie de apoyo, es una jugada política para mostrar que llega un cambio supuesto, en algunos casos tendrían razón, pero en otros no sé, habría que ver con el Tribunal de Justicia», aseguró.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La noche del miércoles regresó al país luego de 16 años el exburgomaestre alteño, quien se marchó del país luego de que el MAS tomó el poder. Asimismo, el Tribunal Supremo de Justicia resolvió anular todo proceso contra el exprefecto pandino Fernández.

«Puede que sean ganadores, pero lo que están diciendo es ‘nosotros vamos a manejar la justicia como nos da la gana’, eso están diciendo, ‘soltamos al que nos da la gana y metemos preso al que nos da la gana’, eso están diciendo, de qué cambio hablan», cuestionó Torrico.

En palabras del viceministro, los políticos que representan a la derecha «nos están diciendo ‘vamos a venirles a robar con los que ya son expertos en robo, los nuevos son unos boludos, a los viejos los vamos a traer, estos saben robar bien y después se van'».