Viceministro Silva afirma que la Fiscalía debe investigar presunto hecho de corrupción en la venta de harina que vincula al dirigente de panificadores

eju.tv / Video: Radio Fides

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, afirmó este lunes que el Ministerio Público debe iniciar una investigación sobre un presunto hecho de corrupción que involucra al secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia (Conapabol), Rubén Ríos, en la presunta adjudicación de venta de harina a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) en la provisión de harina, que posteriormente es entregada a los panificadores a precio subvencionado.

«De ser así, no solo correspondería una sanción penal, sino que estaríamos frente a un hecho grosero, un acto delictivo que no tiene justificación y que debe ser sancionado con el mayor rigor de la norma. Para eso, el Ministerio Público, por tratarse posiblemente de un delito de carácter público, ya debería estar investigando o me imagino que ya lo está haciendo. Se trata de recursos de todos los bolivianos destinados a mantener estable el precio del pan y garantizar la seguridad alimentaria», sostuvo la autoridad.

Según los antecedentes, Ríos figura como propietario de una empresa unipersonal registrada en el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec), cuya actividad principal es la venta de harina al por mayor, además del transporte de carga interdepartamental y de larga distancia.

La denuncia surgió la semana pasada cuando la dirigente de los Panificadores Independientes de Cochabamba, Elizabet Galarza, reveló que Ríos tendría un presunto negocio con Emapa. Según la acusación, el dirigente vendería harina a la estatal para luego recibir el mismo producto con subvención y distribuirlo a los panificadores a un precio reducido.

“De corroborarse este hecho, no estaríamos solo ante un caso de corrupción, y no se debería esperar la denuncia, ya que son delitos públicos y la Fiscalía debería actuar de oficio”, declaró el viceministro.

Asimismo, sostuvo que no entienden en cómo uno de los principales dirigentes estaría vendiendo harina a Emapa para luego recibir la misma harina a un precio subvencionado. «Este hecho es grosero y delictivo y debe ser sancionado con todo el rigor de la ley”, añadió.

Al respecto, en contacto con los medios de prensa, Ríos admitió que vendió 20.000 bolsas de harina a través de su importadora a la empresa estatal y justificó que era en son de ayuda, porque debían más de 300.000 bolsas de harina en esa época, entre noviembre y diciembre de 2024. «Nadie le quería vender, haciendo una salvedad, por eso este año no hay ninguna venta como institución. Como persona, sí, vendí a Emapa unas 20 mil bolsas, nada más”, dijo Ríos.