Vicepresidente del TED cruceño reconoció que se enviaron papeletas equivocadas a Basilio

Desde el Tribunal Departamental de Santa Cruz indicaron que debido a un “error humano” en el envío de las papeletas electorales, hubo retrasos en el inicio de la votación en una región del departamento

José Elio Alba

Fuente: Unitel

El vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, José Miguel Calle, informó que hubo un error en el envío de papeletas a la región de Basilio lo cual provocó que se registre un retraso en el inicio de la votación.

“Hemos tenido un error donde las papeletas han llegado de otra circunscripción, ha sido un error humano, pero que ya se ha subsanado, ya están estas papeletas para poderse aperturar en estas mesas, en este recinto electoral y de esta manera también ya puedan votar la gente de Basilio”, dijo Calle a los medios.

José Miguel Calle, vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz

De acuerdo a la información que brindó el representante del TED, las papeletas que se enviaron a Basilia pertenecían a una circunscripción aledaña, pero se hizo el cambio correspondiente.

“Ha sido de otra circunscripción, no se olviden que hemos tenido un cambio de circunscripciones y ha habido el error de solamente ese recinto electoral”, señaló.