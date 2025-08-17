Vicepresidente del TED cruceño reconoció que se enviaron papeletas equivocadas a Basilio

Desde el Tribunal Departamental de Santa Cruz indicaron que debido a un “error humano” en el envío de las papeletas electorales, hubo retrasos en el inicio de la votación en una región del departamento
José Elio Alba
Fuente: Unitel
El vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, José Miguel Calle, informó que hubo un error en el envío de papeletas a la región de Basilio lo cual provocó que se registre un retraso en el inicio de la votación.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
“Hemos tenido un error donde las papeletas han llegado de otra circunscripción, ha sido un error humano, pero que ya se ha subsanado, ya están estas papeletas para poderse aperturar en estas mesas, en este recinto electoral y de esta manera también ya puedan votar la gente de Basilio”, dijo Calle a los medios.
José Miguel Calle, vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz
De acuerdo a la información que brindó el representante del TED, las papeletas que se enviaron a Basilia pertenecían a una circunscripción aledaña, pero se hizo el cambio correspondiente.
“Ha sido de otra circunscripción, no se olviden que hemos tenido un cambio de circunscripciones y ha habido el error de solamente ese recinto electoral”, señaló.
Según los datos que maneja Calle, debido a este incidente la votación en esa región inició a las 11:00 horas, por lo que la jornada electoral se extenderá al menos unas tres horas más para cumplir con las ocho horas de votación.
Este domingo 17 de agosto, Bolivia vive una jornada electoral donde se elige al próximo Presidente, Vicepresidente y legisladores nacionales que nos representarán los próximos cinco años