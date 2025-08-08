Video registra el atraco de unos hombres en moto a un estudiante en Santa Cruz

Video registra el atraco de unos hombres en moto a un estudiante en Santa CruzCategorías Seguridad, VideosEtiquetas 08/08/2025 Cuatro sujetos en dos motocicletas robaron las pertenencias del estudiante en el barrio Cumavi 2 de la capital cruceña <br /> <br /> Fuente: Unitel La inseguridad continúa azotando varios barrios de la capital cruceña. Este viernes, un estudiante fue atracado cuando iba a su unidad educativa, por cuatro sujetos que estaban en dos motocicletas. El hecho fue captado por cámaras de seguridad de la zona. Según el reporte preliminar, el hecho sucedió cerca de las 07:00 de este viernes, en el Barrio Cumavi 2, cuando el adolescente estaba esperando bus para ir a su colegio. Cuatro sujetos en dos motocicletas, que ya estaba por la zona, se acercaron y robaron las pertenencias del estudiante. eju.tv Los vecinos de la zona exigieron a las autoridades que aumenten los controles y que instalen más cámaras de seguridad. La cámara de seguridad que grabó el hecho delictivo, fue instalada por una vecina. [Captura de video] / Los asaltantes estaban en motocicleta. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas “Es frecuente los problemas de asaltos, han entrado a las casas. Esta madrugada se suscitó un hecho de que dos motocicletas le asaltaron, lo esperaron y le quitaron sus pertenencias, el muchacho corrió a su casa”, dijo uno de los vecinos. “Pedimos que las autoridades pongan atención, fuimos a la Subalcaldía para que nos den las luminarias que nos faltan, pero es un saludo a la bandera”, afirmó.