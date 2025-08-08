Video registra el atraco de unos hombres en moto a un estudiante en Santa Cruz

Fuente: Unitel

La inseguridad continúa azotando varios barrios de la capital cruceña. Este viernes, un estudiante fue atracado cuando iba a su unidad educativa, por cuatro sujetos que estaban en dos motocicletas. El hecho fue captado por cámaras de seguridad de la zona.

Según el reporte preliminar, el hecho sucedió cerca de las 07:00 de este viernes, en el Barrio Cumavi 2, cuando el adolescente estaba esperando bus para ir a su colegio. Cuatro sujetos en dos motocicletas, que ya estaba por la zona, se acercaron y robaron las pertenencias del estudiante.

Los vecinos de la zona exigieron a las autoridades que aumenten los controles y que instalen más cámaras de seguridad. La cámara de seguridad que grabó el hecho delictivo, fue instalada por una vecina.