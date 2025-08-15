Villamil, el motor de Liga de Quito en la Libertadores

El volante boliviano completó los 90 minutos y fue uno de los mejores de su equipo en la caída 0-1 ante Botafogo. La serie se define en Ecuador.

Jaime Paniagua

Fuente: eldeber.com.bo

Gabriel Villamil, figura de Liga de Quito en la caída ante Botafogo. Villamil tuvo una noche destacada en Brasil, pese a que Liga Deportiva Universitaria cayó 0-1 frente a Botafogo en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El mediocampista boliviano fue titular, completó los 90 minutos y se convirtió en uno de los puntos más altos del conjunto albo según la prensa ecuatoriana. Villamil se mostró firme en la marca, preciso en la distribución y estuvo a punto de marcar el empate, pero su remate por encima del portero fue despejado sobre la línea por el defensor Vitinho.

El encuentro se definió rápidamente, ya que el vigente campeón de la Copa Libertadores se puso en ventaja a los 13 segundos con un gol de Artur. Pese al golpe inicial, Liga de Quito reaccionó y generó oportunidades, con Villamil como eje en el mediocampo.

La revancha se disputará el 21 de agosto en el estadio Rodrigo Paz Delgado, donde los albos buscarán revertir la serie ante su gente.