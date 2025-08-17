Villegas anunciará la nómina de la Verde entre el 24 y 25 de agosto

El DT confirmó que la convocatoria de la selección boliviana se dará a conocer entre el domingo 24 y el lunes 25 de agosto. Serán 27 futbolistas, además de algunos invitados, para afrontar los duelos ante Colombia en Barranquilla y Brasil en El Alto, por las Eliminatorias Sudamericanas.

El director técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, adelantó detalles sobre la próxima convocatoria de la Verde, que enfrentará a Colombia el 4 de septiembre en Barranquilla y a Brasil el 9 del mismo mes en El Alto, por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El entrenador sostuvo que la lista oficial de convocados será anunciada el domingo 24 o lunes 25 de agosto.

“Estamos puliendo la nómina de convocados, serán 27 jugadores y algunos invitados. En el exterior tenemos 16 futbolistas, lo que nos deja 11 en el país. Con los invitados completaremos el grupo, y algunos de ellos también tendrán su oportunidad en la selección”, señaló Villegas en diálogo con Futbolmanía.

El DT también se refirió a la ausencia de Ramiro Vaca, marginado tras dar positivo en una prueba antidopaje durante un partido de Copa Libertadores. “Estamos extrañando mucho a Ramirito porque además de ser un gran jugador, es una persona excepcional. Eso muestra la gran familia que tenemos”, expresó. La sanción oficial para el volante se conocerá en unas tres semanas.

Pensando en la recta final de las Eliminatorias, Villegas fue claro sobre los objetivos de Bolivia: “Esperamos no depender del resultado de Venezuela y sí de nuestro triunfo contra Brasil”. Actualmente, la Verde ocupa la octava posición con 17 puntos, a solo uno de la Vinotinto, que mantiene el puesto de repechaje.

En cuanto a la preparación, la selección nacional tiene previsto entrenarse en La Paz y trasladarse a Barranquilla dos días antes del compromiso ante Colombia. Allí realizará una sesión de adaptación para luego encarar el exigente partido en el calor caribeño. Tras ese choque, retornará al país para preparar el duelo decisivo frente a Brasil en el estadio Hernando Siles.