Villegas preocupado por falta de ritmo de Luis Haquin antes de Eliminatorias

El director técnico de la selección boliviana manifestó su inquietud ante la posible falta de minutos de Luis Haquin, quien recién empezará a competir en septiembre con su nuevo club en Arabia Saudita. Villegas también se refirió al caso de Ramiro Vaca.

Pedro Rivero de Ugarte

Fuente: eldeber.com.bo

Luis Haquin parte en desventaja para la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, donde la Verde visitará a Colombia y recibirá a Brasil. El director técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, no ocultó su preocupación al respecto, tomando en cuenta que el capitán y defensor recién fichó por el Al-Tai FC, equipo de la segunda división de Arabia Saudita, cuya competencia comenzará recién en septiembre.

“No deja de ser una preocupación ese tema. Luis ha fichado por un club de Arabia y recién tendrá competencia en septiembre. Va a llegar bien preparado, pero con poco fútbol”, manifestó Villegas en declaraciones a Bolivisión.

No es la primera vez que Haquin sufre este problema. En 2024 militaba en el Ponte Preta de Brasil, club en el que no tuvo mucha participación y llegó a los partidos de Eliminatorias sin ritmo de juego. A pesar de ello, fue titular indiscutible.

“Así empezamos estas Eliminatorias con Luis, él venía de un club de Brasil en el que no jugaba mucho. La experiencia que puede aportar es importante y lo vamos a evaluar en su momento para ver en qué condiciones llega; pero están Diego Arroyo y Efraín Morales, que están en buen nivel. Vamos a ver quién arranca ante Colombia”, sentenció Villegas.

Diego Arroyo juega en Shakhtar Donetsk de Ucrania y ya ha sumado minutos con el primer plantel, mientras que Efraín Morales es titular indiscutible en el Montreal FC de Canadá, de la MLS. Cabe recordar que en el último partido de Eliminatorias, frente a Chile en El Alto, Villegas alineó como centrales a estos dos jugadores, dado que Luis Haquin se encontraba expulsado.

Sobre Ramiro Vaca, quien se encuentra suspendido provisionalmente por la Comisión Disciplinaria de la Conmebol tras dar doping positivo en un partido de Copa Libertadores con Bolívar, Villegas manifestó que esperan conocer la resolución a finales de este mes.

“Estamos ilusionados con que pueda salir el fallo. Hemos conocido que los plazos serían este fin de mes y ojalá podamos tenerlo lo más rápido posible. Estamos convencidos que la sanción sería el mínimo, tres meses; de no ser así, hay jugadores en el medio que pueden responder”, concluyó el entrenador.