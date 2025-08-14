Viscarra, volvió a ser determinante en la victoria de Alianza en la Sudamericana

El meta boliviano de Alianza Lima, Guillermo Viscarra, mantuvo su arco en cero ante Universidad Católica de Ecuador. Fue 2-0 para el cuadro peruano.

El boliviano Guillermo Viscarra terminó como una de las figuras de Alianza Lima ante Universidad Católica, de Ecuador. El equipo de ‘Billy’ se impuso por 2-0, la noche de este miércoles, en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El boliviano fue determinante en la victoria del íntimo ante el plantel ecuatoriano. Sacó varias jugadas de gol y evitó el empate a los 85 minutos, cuando José Fajardo, de la Católica, lo encaró y sacó un remate bajo, que Viscarra bloqueó con gran agilidad.

En el segundo tanto de Alan Cantero tuvo mucho que ver Viscarra. El meta boliviano sacó largo, que provocó un error en la última línea. La falla del visitante fue bien aprovechada por Cantero para definir bien y anotar el 2-0.

El partido de vuelta por los octavos de final de la Sudamericana entre Alianza Lima y Universidad Católica se disputará el miércoles 20 de agosto (20:30 hora de Bolivia) en el estadio Atahualpa de Quito.