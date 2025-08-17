Viscarra vuelve a destacar y Alianza Lima escala en el Clausura

Con Guillermo Viscarra como figura bajo los tres palos, Alianza Lima venció 3-1 a ADT de Tarma y se metió en la pelea del Torneo Clausura. El arquero boliviano vive un gran momento y apunta también a la Copa Sudamericana y a la selección nacional. eju.tv





Pedro Rivero de Ugarte

Fuente: eldeber.com.bo

Alianza Lima continúa en ascenso en el Torneo Clausura. Con el arquero boliviano Guillermo Viscarra como titular, el cuadro íntimo derrotó este domingo por 3-1 a ADT de Tarma en el estadio Alejandro Villanueva, por la sexta jornada del campeonato peruano.

Los goles del conjunto blanquiazul fueron obra de Hernán Barcos, Sergio Peña y Alan Cantero, mientras que D’Alessandro Montenegro descontó para la visita. Con este resultado, el equipo dirigido por Néstor Gorosito escaló al quinto lugar de la tabla con 11 puntos, a cinco del líder Sporting Cristal.

El siguiente desafío para los íntimos será en el plano internacional. El próximo miércoles 20 de agosto, Alianza visitará a Universidad Católica de Ecuador por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana, serie en la que parte con ventaja tras imponerse 2-0 en la ida en Lima.

Viscarra, de 32 años, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Desde su llegada a inicios de este año, ya disputó 34 partidos en todas las competiciones con la camiseta blanquiazul. Además, mantiene la expectativa en la selección boliviana, donde alterna la titularidad y compite por el arco con Carlos Lampe. La decisión final dependerá del entrenador Óscar Villegas, que lo evaluará para la próxima doble fecha de Eliminatorias en septiembre.