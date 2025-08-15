Volodimir Zelensky: “Contamos con Estados Unidos”

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky , publicó un texto en su cuenta en X, en el que indicó que está preparado para una tregua y que confía en la mediación de Donald Trump. “ Contamos con Estados Unidos ”, afirmó.

“Sin duda, hay mucho en juego”, sostuvo siguiendo la línea de lo que más temprano manifestó Trump; y acotó: “Lo fundamental es que esta reunión abra un camino real hacia una paz justa y un diálogo sustancial entre los líderes en un formato trilateral: Ucrania, Estados Unidos y la parte rusa.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Es hora de poner fin a la guerra, y Rusia debe tomar las medidas necesarias. Contamos con Estados Unidos. Estamos listos, como siempre, para trabajar de la manera más productiva posible”, señaló.