Volodimir Zelensky: “Contamos con Estados Unidos”

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, publicó un texto en su cuenta en X, en el que indicó que está preparado para una tregua y que confía en la mediación de Donald Trump. “Contamos con Estados Unidos”, afirmó.
“Sin duda, hay mucho en juego”, sostuvo siguiendo la línea de lo que más temprano manifestó Trump; y acotó: “Lo fundamental es que esta reunión abra un camino real hacia una paz justa y un diálogo sustancial entre los líderes en un formato trilateral: Ucrania, Estados Unidos y la parte rusa.
Es hora de poner fin a la guerra, y Rusia debe tomar las medidas necesarias. Contamos con Estados Unidos. Estamos listos, como siempre, para trabajar de la manera más productiva posible”, señaló.
El mandatario también informó que enviará refuerzos para detener los avances rusos en el este de Ucrania.