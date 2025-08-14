WSJ: Suiza sopesa abandonar su histórico estatus de neutralidad ante el mundo

Fuente: https://actualidad.rt.com

Se ha dado a conocer que Berna sopesa abandonar su neutralidad política debido a la crisis generada por la guerra arancelaria del presidente de EE.UU., Donald Trump, según revelaron funcionarios suizos a The Wall Street Journal.

«Suiza ya no puede maniobrar entre bloques como antes. Se acabó, vivíamos en un mundo diferente«, declaró Jon Pult, diputado del país y vicepresidente del Partido Socialista Suizo.

De acuerdo a otro funcionario citado por el medio, la nación europea, que ha mantenido durante siglos un estatus neutral, tendrá que reconsiderar sus prioridades geopolíticas si es que no quiere terminar «aplastada» por los cambios generados en el mundo actual donde, según la publicación, imperan «los tratos y las luchas de poder».

Cabe recordar que una llamada a finales de julio entre Trump y Karin Keller Sutter, presidenta de Suiza, destrozó más de tres meses de negociaciones para garantizar un arancel de sólo el 10 % para su país. La caótica conversación finalizó con la imposición de una tarifa del 39 % para los productos suizos, la más alta en Europa y una de las más elevadas en el mundo.