Yapacaní: padres de familia anuncian bloqueo indefinido por el desayuno escolar

La junta distrital de padres de familia de Yapacaní anunció que este martes, 19 de agosto, se instalará un bloqueo en el Puente Yapacaní, en protesta por el desayuno escolar en ese municipio.

De acuerdo con el comunicado que emitieron desde la institución: «viendo el incumplimiento del convenio de pago del desayuno escolar o alimentación complementaria de la gestión 2024 y la falta de suscripción de convenio y desembolso de la gestión 2025, pese que se dio tiempo, prórrogas una y otra vez, incluso dejamos que pasen estas elecciones nacionales del presente año. Como juntas distritales nos hemos sentido burladas e ignoradas por parte del gobernador en ejercicio, Mario Aguilera«.

Es ante esta situación es que la organización convocó «de emergencia a todo el directorio de las juntas escolares de las diferentes unidades educativas del distrito educativo de Yapacaní, a una Asamblea General y bloqueo indefinido de la carretera principal Santa Cruz – Cochabamba (puente de Yapacaní), la concentración será en la plaza, el día martes 19 de agosto, a las 8:00″, dice su convocatoria y anunicio de bloqueo.

