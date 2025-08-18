Zelensky “agradece” a Trump por sus esfuerzos para terminar la guerra en Ucrania

“Gracias por la invitación y muchas gracias por sus esfuerzos, sus esfuerzos personales para detener las matanzas y finalizar esta guerra”, afirmó en la Oficina Oval Zelensky, vestido completamente de negro, poco después de ser recibido por Trump en la Casa Blanca.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, agradeció el lunes a su homólogo estadounidense Donald Trump por sus “ esfuerzos personales ” para poner fin a la guerra en Ucrania, al inicio de una reunión crucial entre ambos líderes en la Casa Blanca.

En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca junto a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, Trump afirmó que, si bien los países europeos son “la primera línea de defensa porque están ahí, son Europa, también vamos a ayudarlos. Participaremos”.

El presidente Donald Trump declaró el lunes que su país participará en la provisión de garantías de seguridad como parte de un acuerdo de paz para poner fin a la guerra con Rusia.

La ONU está lista para apoyar esfuerzos de paz en Ucrania y aplaude “diálogo constructivo”

La ONU dijo este lunes estar lista para apoyar los esfuerzos por la paz en Ucrania y aplaudió el “diálogo constructivo” de EEUU con Rusia, Ucrania y los líderes europeos, pero alertó sobre la continuación de los ataques rusos en toda Ucrania.

El secretario general, António Guterres, está “siguiendo muy de cerca las discusiones en Washington”, dijo hoy su portavoz, Stéphane Dujarric, en alusión a las reuniones en la Casa Blanca del presidente de EEUU, Donald Trump, con el ucraniano, Volodímir Zelensky, y con una delegación europea de alto nivel.