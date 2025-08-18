Zvonko Matkovic acusa a Rubén Costas de negociar la cárcel de Camacho y rechaza alianza de Tuto con Demócratas

Denunció que la actual gobernación de Santa Cruz tiene alianza con el MAS.

Tras las elecciones generales, resurgió un polémico pronunciamiento del exdirigente cruceño Zvonko Matkovic, quien días antes de la votación publicó un extenso mensaje en el que explicó por qué decidió no apoyar a Jorge “Tuto” Quiroga, cuestionando duramente su pacto político con Rubén Costas y el FRI.

Matkovic, que reafirmó su respaldo a Samuel Doria Medina en esos comicios, fue contundente al señalar que no podía sumarse a un proyecto que, según él, se alió con quienes “negociaron su cárcel y la de decenas de cruceños” durante el denominado caso terrorismo. En ese contexto, lanzó una grave acusación: “Lo digo clarito, Rubén Costas Aguilera y ambas logias negociaron la cárcel de Luis Fernando Camacho para apoyar a su sobrino, Mario Aguilera Cirbian”, escribió en sus redes sociales.

El exdirigente recordó que Costas, pese a haber gobernado Santa Cruz durante 15 años, no respaldó a los detenidos en el caso terrorismo ni a sus familias, y acusó al exgobernador de haber priorizado su seguridad personal y la de su entorno. También vinculó la actual gestión de la Gobernación con un supuesto cogobierno con el MAS, argumentando que la permanencia de Camacho en prisión fue condición para garantizar la administración de Mario Aguilera.

Matkovic relató que incluso le planteó directamente a Quiroga su rechazo a cualquier acercamiento con Costas y las logias cruceñas, recordándole que conocía de primera mano lo ocurrido durante los años de su detención. “El minuto que decidió romper la unidad e irse con gente que negoció la cárcel de cruceños, la mía y la del gobernador de este pueblo, me pongo al frente”, afirmó.

Finalmente, denunció presuntas presiones dentro de la Gobernación cruceña para que funcionarios aportaran económicamente en favor de la candidatura de Tuto Quiroga, advirtiendo que se les pedía además la fotografía del voto como comprobante.

Con este mensaje, Matkovic no solo ratificó su apoyo a Samuel Doria Medina, sino que también marcó distancia con las alianzas políticas que —a su juicio— repiten “viejas mañas” y priorizan intereses personales sobre la defensa del pueblo cruceño.