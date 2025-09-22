La Casa Blanca rechazó el llamado al diálogo de Nicolás Maduro: «Plagado de mentiras»

La portavoz de Donald Trump, Karoline Leavitt, afirmó que la postura de la administración sobre el régimen de Venezuela se mantiene sin cambios y describió al chavista como “ilegítimo”

Donald Trump (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) eju.tv





Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La Casa Blanca informó el lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la invitación al diálogo remitida por el dictador venezolano Nicolás Maduro. El mensaje, según la portavoz Karoline Leavitt en rueda de prensa, fue calificado por el gobierno estadounidense como “plagado de mentiras”. Leavitt afirmó que la postura de la administración sobre el régimen de Venezuela se mantiene sin cambios y describió a Maduro como “ilegítimo”.

Leavitt añadió que Trump “ha demostrado claramente que está dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para frenar el tráfico ilegal de drogas provenientes del régimen de Venezuela”. Los comentarios llegan tras el despliegue de una flotilla de ocho buques y una decena de cazas en el Caribe y Puerto Rico por parte de fuerzas estadounidenses, tras lo cual al menos tres lanchas sospechosas de portar drogas fueron destruidas con misiles en alta mar.

Washington justificó estas operaciones alegando riesgos para la seguridad nacional, mientras que el gobierno de Maduro acusó a Estados Unidos de ejecutar ataques ilegales.

La carta de Maduro, dada a conocer el domingo aunque enviada poco después del primer ataque en el Caribe a principios de septiembre, instaba al mandatario estadounidense: “Lo invito Presidente a preservar la paz con diálogo y entendimiento en todo el hemisferio”.

Además, el gobierno de Trump anunció una recompensa de USD 50 millones por la captura de Maduro, al que responsabiliza de liderar un cártel internacional de drogas.