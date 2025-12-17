CAO destaca crecimiento del 20,37%, rubros sin intervención estatal muestran mejores cifras

La producción agrícola alcanzó 16,3 millones de toneladas en 2025, aunque todavía se mantiene 1,54% por debajo del nivel de 2023.

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) destacó un crecimiento del 20,37% en la producción agrícola respecto a 2024, con 16,3 millones de toneladas cultivadas frente a 13,5 millones del año anterior. Klaus Frerking, presidente de la CAO, señaló que los sectores sin intervención estatal registraron los mejores resultados, mientras que las actividades reguladas por el Gobierno se muestran prácticamente en “terapia intensiva”.

“Los ministros del anterior Gobierno decían que hemos crecido por políticas públicas, pues decirles que no, crecimos porque veníamos de una sequía muy fuerte y con la falta de combustible. Si lo relacionamos con el año 2023, que fue relativamente más estable, no hemos alcanzado la producción”, manifestó Frerking.

Aunque la producción de 2025 muestra un crecimiento respecto a 2024, aún se sitúa 1,54% por debajo de la registrada en 2023, cuando alcanzó 16,5 millones de toneladas.

Según el informe de la CAO, la producción de soya registró un incremento del 61%, la de algodón 419%, la de huevo 10%, carne de pollo 7% y carne porcina 7%, en cuanto a los cultivos de caña de azúcar hay un leve descenso de 0.05%, aunque se destaca un crecimiento de 9,4 millones de toneladas en 2023 a 9,5 millones de toneladas, un aumento de 100 mil toneladas.

“Si ponemos como ejemplo, el cultivo de caña, aquí el sector cañero pudo hacer relacionamiento con el sector público y pudieron hacer el etanol”, remarcó Frerking.

En contraste, las cifras muestran que sectores regulados por el Gobierno enfrentan dificultades significativas como los rubros de maíz, arroz, trigo y leche.

La producción de maíz, principal insumo para huevos, carne y leche registra un déficit de abastecimiento, según la CAO. “A nivel nacional se ocupan 1.400.000 toneladas y se producen 900.000, estamos con 500.000 toneladas en un déficit que los productores tienen que esperar”, expresó.

Asimismo, los cultivos de arroz registran una baja de 15% respecto a 2023 y los de trigo 32%. En cuanto al sector lechero la producción cayó de 301,6 millones de litros a 262,4 millones.

Para 2026 la CAO proyecta un crecimiento de 4% en promedio en la siembra de verano, con incrementos en cultivos como soya (7%), maíz (5%), arroz (5%) y algodón (25%), principalmente. Aunque el presidente de la CAO enfatiza en la necesidad de liberar la exportación de algunos productos y flexibilizar las regulaciones internas, de modo que los productores puedan invertir y proyectar sus actividades sin restricciones excesivas.

“El año 2025 a nivel nacional vamos a tener una exportación de $us 3.100 millones, pero con todas estas normas, con que nos baje el freno de mano y empecemos a trabajar por una mejor agropecuaria, creemos que el año 2034 vamos a poder llegar a $us 13.000 millones en el sector agropecuario nacional”, subrayó.