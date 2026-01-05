Fesirmes da 48 horas al municipio cruceño para pagar sueldos adeudados y cumplir otras demandas

Fesirmes advierte a la Alcaldía de la capital cruceña que tome acciones antes de que comiencen con las medidas de presión. Denuncian sueldos impagos y condiciones insostenibles como: falta de guardias en los hospitales, comida en mal estado para los pacientes y falta de subsidio.

El secretario de conflictos de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes), Dr. Evert Patiño, informó que el sector decidió otorgar un plazo de 48 horas al municipio para que cancele los sueldos adeudados y atienda las falencias que atraviesa el sistema de salud. De no existir una respuesta, el sector no descarta asumir medidas de presión.

“Nosotros estamos analizando las medidas que vamos a asumir de aquí en adelante, pero definitivamente creemos que el diálogo que hemos llevado con el municipio es un diálogo de sordos. Hoy por hoy la responsabilidad está en el municipio. Nosotros aquí en adelante estamos dando un plazo de 48 horas para que el municipio asuma la responsabilidad de cancelar los sueldos adeudados porque es insostenible, señor alcalde”, lamentó Patiño.

El vocero de Fesirmes señaló que, tras el vencimiento del plazo, los Sirmes sectoriales de centros y hospitales realizarán asambleas y que el miércoles por la mañana se llevará a cabo una reunión para definir las determinaciones a asumir.

Sueldos adeudados y contratos incompletos

El secretario explicó que el único acercamiento por parte del municipio fue la recontratación de personal, proceso que no se concretó en su totalidad. Según Patiño, si bien se canceló el aguinaldo, aún se adeudan cuatro meses de salario a profesionales de salud.

“Se dio un plazo de 48 horas al municipio para que empiece con la cancelación de los sueldos adeudados. Sabemos que se ha desbloqueado la partida presupuestaria en los ministerios de Salud y Economía. Los colegas de contrato que son más de 6.400 y que dice el alcalde que maneja del sector salud están sin pago dos meses. Exigimos también esa cancelación”, manifestó.

Asimismo, Patiño pidió una reestructuración de autoridades intermedias y exhortó al alcalde a realizar cambios en su equipo asesor.

«Por favor, señor alcalde, cambie de asesores. Lo hacen quedar mal delante de la población. En caso contrario, que no tengamos respuesta por parte del municipio, esta institución va a asumir todas las medidas», pidió Patiño.

Condiciones que denuncia el sector

Asimismo, Fesirmes denunció las siguientes condiciones:

El municipio no canceló el mes de octubre de la Caja Nacional de Salud: Los profesionales y trabajadores de salud no pueden ser atendidos en este lugar.

No se cancela hace un año el subsidio.

No hay guardias de seguridad en los hospitales.

El catering (comida) de los hospitales es entregado en mal estado y afecta en el proceso de tratamiento de los pacientes.

Anuncian comités de crisis y posibles huelgas

Ante la falta de respuesta, Fesirmes anunció la conformación de comités de crisis y comités de huelga en cada una de las redes de salud y hospitales. Las medidas que se evalúan incluyen marchas, mítines y paros, según lo determinen las asambleas de los cinco hospitales y las cuatro redes.

“No descartamos una huelga masiva, señor alcalde, porque ya estamos en huelga, estamos en huelga de hambre cuatro meses para muchos colegas, casi 3.500 profesionales, ya van a ser dos meses. No estamos descartando concluir todas estas acciones en una huelga masiva para exigir los derechos laborales y el respeto a un contrato, el respeto a los profesionales que, por cierto, señor alcalde, no hemos dejado de trabajar”, advirtió.

Pese al conflicto, el dirigente aseguró que la atención médica continúa en los establecimientos de salud. “La atención sigue, se continúa en los hospitales de primer y segundo nivel, pero siempre hemos estado siendo nosotros partícipes de que se nos den las condiciones”, afirmó.