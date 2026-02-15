Las figuras públicas que marcaron presencia en el Corso Cruceño

Autoridades, candidatos políticos y personalidades estuvieron en el punto de encuentro en donde inicia la fiesta grande de los cruceños
Arely Bautista

 

Fuente: UNITEL

Durante el gran Corso Cruceño 2026, autoridades, candidatos políticos y personajes estuvieron en el punto de encuentro en donde inicia la fiesta grande de los cruceños, en el Cambódromo.

Entre las figuras reconocidas estaban el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz y el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho.

 

Asimismo también la secretaria de Cultura y Turismo, Sarita Mansilla estaba presente en el Corso Cruceño e invitó a la población a disfrutar del Carnaval de manera sana y responsable.

 

Gary Añez, candidato a alcalde cruceño, recorrió el Cambódromo con su comparsa Picarones, tuvo un buen recibimiento del público.

[Foto: Rodrigo Urzagasti-Unitel] Las figuras públicas que marcaron presencia en el Corso cruceño

 

Guido Nayar, candidato a gobernador dijo “soy carnavalero y mosquetero”, haciendo énfasis en su comparsa.

[Foto: Rodrigo Urzagasti-Unitel] Las figuras públicas que marcaron presencia en el Corso cruceño

 

Juan Pablo Velasco junto a Paola Aguirre, el binomio que busca llegar a la Gobernación cruceña, saludaron y compartieron con la gente durante su recorrido por el Corso Cruceño.

[Foto: Rodrigo Urzagasti-Unitel] Las figuras públicas que marcaron presencia en el Corso cruceño

 

También se hizo presente Roxana Del Río, quién recordó su reinado en el Carnaval Cruceño y que ese año conoció a su ahora esposo Mamen Saavedra, quien es candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.

[Foto: Rodrigo Urzagasti-Unitel] Las figuras públicas que marcaron presencia en el Corso cruceño

 

El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, el viceministro antidrogas, Ernesto Justiniano y el diputado Ricardo Rada fueron otras de las autoridades nacionales presentes.

