Las figuras públicas que marcaron presencia en el Corso Cruceño

Autoridades, candidatos políticos y personalidades estuvieron en el punto de encuentro en donde inicia la fiesta grande de los cruceños
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Asimismo también la secretaria de Cultura y Turismo, Sarita Mansilla estaba presente en el Corso Cruceño e invitó a la población a disfrutar del Carnaval de manera sana y responsable.
Gary Añez, candidato a alcalde cruceño, recorrió el Cambódromo con su comparsa Picarones, tuvo un buen recibimiento del público.
Guido Nayar, candidato a gobernador dijo “soy carnavalero y mosquetero”, haciendo énfasis en su comparsa.
Juan Pablo Velasco junto a Paola Aguirre, el binomio que busca llegar a la Gobernación cruceña, saludaron y compartieron con la gente durante su recorrido por el Corso Cruceño.
También se hizo presente Roxana Del Río, quién recordó su reinado en el Carnaval Cruceño y que ese año conoció a su ahora esposo Mamen Saavedra, quien es candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.
El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, el viceministro antidrogas, Ernesto Justiniano y el diputado Ricardo Rada fueron otras de las autoridades nacionales presentes.
Fuente: UNITEL