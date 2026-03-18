Salen a la luz fotos del operativo de la aprehensión de Marcelo Arce, hijo del expresidente

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Marcelo Arce fue aprehendido este miércoles en Santa Cruz. El Ministerio de Gobierno hizo

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Fuente: Unitel

Tras la aprehensión de Marceo Arce, hijo del expresidente Luis Arce, el Ministerio de Gobierno brindó información sobre este hecho y compartió con UNITEL algunas de las fotografías del operativo.

eju.tv


Mira aquí las fotografías

El ministro de Gobierno dijo que Marcelo Arce se hacía pasar por funcionario de YPFB

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La Policía y Fiscalía buscan indicios en el lugar donde fue capturado Marcelo Arce

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La Policía informó que se encontró miles de dólares en poder de Marcelo Arce

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También se secuestró una importante cantidad de dinero en bolivianos
Se conoce que en la aprehensión fueron encontradas otras cuatro personas

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