Salen a la luz fotos del operativo de la aprehensión de Marcelo Arce, hijo del expresidente

Salen a la luz fotos del operativo de la aprehensión de Marcelo Arce, hijo del expresidenteCategorías SeguridadEtiquetas 18/03/2026 Marcelo Arce fue aprehendido este miércoles en Santa Cruz. El Ministerio de Gobierno hizo Fuente: Unitel Tras la aprehensión de Marceo Arce, hijo del expresidente Luis Arce, el Ministerio de Gobierno brindó información sobre este hecho y compartió con UNITEL algunas de las fotografías del operativo. eju.tv Mira aquí las fotografías El ministro de Gobierno dijo que Marcelo Arce se hacía pasar por funcionario de YPFB . => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas La Policía y Fiscalía buscan indicios en el lugar donde fue capturado Marcelo Arce . . La Policía informó que se encontró miles de dólares en poder de Marcelo Arce . También se secuestró una importante cantidad de dinero en bolivianos Se conoce que en la aprehensión fueron encontradas otras cuatro personas .