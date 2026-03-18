Salen a la luz fotos del operativo de la aprehensión de Marcelo Arce, hijo del expresidente

Fuente: Unitel Tras la aprehensión de Marceo Arce, hijo del expresidente Luis Arce, el Ministerio de Gobierno brindó información sobre este hecho y compartió con UNITEL algunas de las fotografías del operativo. eju.tv



Mira aquí las fotografías

El ministro de Gobierno dijo que Marcelo Arce se hacía pasar por funcionario de YPFB

La Policía y Fiscalía buscan indicios en el lugar donde fue capturado Marcelo Arce

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La Policía informó que se encontró miles de dólares en poder de Marcelo Arce

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También se secuestró una importante cantidad de dinero en bolivianos

Se conoce que en la aprehensión fueron encontradas otras cuatro personas