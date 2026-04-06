Encuesta: Entre febrero y marzo, cae la percepción de que el país va en la “dirección correcta” de un 63% al 53% en el eje central

De acuerdo con el estudio realizado por Ipsos-CIESMORI para UNITEL, el 47% también considera que Bolivia va en la dirección incorrecta. La encuesta se levantó entre el 14 y 21 de marzo del 2026.

Fuente: Unitel

“La pregunta planteada a los encuestados fue: ‘¿Diría usted que el país va en la dirección correcta o la dirección incorrecta?’, explicó el estudio, que buscó capturar la percepción ciudadana sobre la gestión del Gobierno y la situación general del país en esta primera parte del año 2026.

Este resultado marca un descenso frente a cifras de noviembre y febrero, cuando la percepción favorable era del 60% y 63%, respectivamente.

Un 53% de los ciudadanos del eje central considera que Bolivia va en la “dirección correcta”, según una encuesta de Ipsos-CIESMORI para UNITEL, en donde se refleja la percepción sobre el rumbo del país bajo la administración de Rodrigo Paz.

Mientras que el 47% cree que se dirige en la dirección incorrecta, de acuerdo con la muestra que fue presentada la noche de este domingo.

Al respecto, el analista Armando Ortuño explicó que la caída de diez puntos en la percepción sobre el rumbo del país -del 63% al 53% de febrero a marzo- responde a factores coyunturales que afectaron a la vida cotidiana de la población, como el tema de la gasolina desestabilizada o la problemática de los billetes producto del avión siniestrado en El Alto el pasado febrero.

“Creo que el período en el que se ha producido esta caída tan significativa, innegablemente tiene que ver con el problema de la gasolina basura”, observó el analista en entrevista con UNITEL. “Este es un gobierno que empezó con expectativas muy elevadas y, en buena medida, estas expectativas se mantuvieron por lo menos hasta el mes de enero”, agregó.

Rodrigo Paz cumple este miércoles 8 de abril cinco meses de gestión, mientras su Gobierno continúa con los esfuerzos por resarcir los daños ocasionados por la gasolina desestabilizada, un tema que aún genera tensiones en distintos sectores.

El monitoreo de opinión pública se realizó entre el 14 y 21 de marzo de 2026. Participaron 400 hombres y mujeres mayores de 18 años de Santa Cruz de la Sierra, La Paz, El Alto y Cochabamba.

La encuesta tiene un margen de error de ±4,9%.