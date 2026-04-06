La gestión de Rodrigo Paz alcanza un 60% de aprobación en el eje central de Bolivia, según estudio

La muestra levantada por Ipsos-CIESMORI para UNITEL también refleja que el mandatario boliviano alcanza un 28% de desaprobación. La encuesta se levantó entre el 14 y 21 de marzo del 2026.

Fuente: Unitel

La aprobación de la gestión del presidente Rodrigo Paz llega al 60% en el eje central del país, según un estudio de Ipsos-CIESMOORI para UNITEL. La encuesta también refleja un 28% de desaprobación. eju.tv



Según la muestra, la gestión del jefe de Estado en Santa Cruz cuenta con un 67% de aprobación, con un 60% en Cochabamba, 56% en La Paz y 53% en El Alto. En contraste, los niveles de desaprobación por ciudad son menores: La Paz 27%, El Alto 37%, Cochabamba 24% y Santa Cruz 24%. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Rodrigo Paz es la máxima autoridad del Estado boliviano