La gestión de Rodrigo Paz alcanza un 60% de aprobación en el eje central de Bolivia, según estudio

La muestra levantada por Ipsos-CIESMORI para UNITEL también refleja que el mandatario boliviano alcanza un 28% de desaprobación. La encuesta se levantó entre el 14 y 21 de marzo del 2026.
Fuente: Unitel
La aprobación de la gestión del presidente Rodrigo Paz llega al 60% en el eje central del país, según un estudio de Ipsos-CIESMOORI para UNITEL. La encuesta también refleja un 28% de desaprobación.
Según la muestra, la gestión del jefe de Estado en Santa Cruz cuenta con un 67% de aprobación, con un 60% en Cochabamba, 56% en La Paz y 53% en El Alto.
En contraste, los niveles de desaprobación por ciudad son menores: La Paz 27%, El Alto 37%, Cochabamba 24% y Santa Cruz 24%.
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Rodrigo Paz es la máxima autoridad del Estado boliviano
Entre los encuestados que no expresaron una valoración se encuentran porcentajes que van del 9% en Santa Cruz al 17% en La Paz, evidenciando un grupo de ciudadanos aún indecisos.
Rodrigo Paz cumple cinco meses de gestión este miércoles 8 de abril, en un contexto en el que el Gobierno continúa trabajando para resarcir los daños provocados por gasolina desestabilizada, un hecho que se registra mientras se levantó la muestra de opinión pública.
La encuesta se realizó entre el 14 y 21 de marzo a 400 personas mayores de 18 años con acceso a Internet en La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, según la fiche técnica.
La muestra se segmentó por ubicación geográfica, género y edad, tomando como base la población activa en redes sociales, estimada en casi 9 millones de personas, y tiene un margen de error de ±4,9%.