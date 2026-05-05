Cochamanidis defiende Ley 1720 como favorable para pequeños productores y remarca que TCO no están afectadas por la norma

El líder cívico hizo un llamado directo a los legisladores nacionales para que no cedan a presiones políticas y analicen el contenido real de la ley. “Les pedimos a los senadores, a los diputados, que tomen en cuenta que con esta ley quienes se van a ver beneficiados son los pequeños productores para que haya más producción en el país, para que los alimentos no falten en este territorio”, agregó.

eju.tv / Video: Red Gigavisión

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, salió hoy (05) en defensa de la Ley 1720, rechazó los intentos de abrogarla y advirtió que detrás de esa iniciativa hay “personas con afanes oscuros” que buscan desestabilizar al país. El líder cívico sostuvo que la norma no solo es de carácter voluntario, sino que está diseñada para favorecer a los pequeños productores porque les permite dar el salto a la mediana escala sin afectar a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), en un contexto de creciente presión social por la marcha indígena que avanza hacia La Paz.

“El sector productivo es un sector bastante importante no sólo para el departamento de Santa Cruz, sino para todo el país. Hoy hay unas cuantas personas con afanes oscuros por detrás que quieren que una ley sea abrogada. Una ley que es primero que nada de manera voluntaria y donde favorece ampliamente a los pequeños productores para que pasen a ser medianos productores”, enfatizó el dirigente cívico en conferencia de prensa.

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El presidente del Comité Cívico aclaró que la norma se aplica exclusivamente a títulos de propiedad privada y dejó en claro que las comunidades indígenas no tienen nada que temer. “Esta ley es voluntaria, son las personas que deciden y es solamente para las personas de título privado. Las comunidades, las TCO, no se ven en absoluto afectadas por esto. Hay tanta desinformación que están dando algunas personas que están detrás de toda esta marcha organizada para desestabilizar el país, pero sobre todo a un sector que aporta muchísimo en alimentos”, reiteró Cochamanidis, en alusión a la movilización que partió desde Pando semanas atrás.

El líder cívico hizo un llamado directo a los legisladores nacionales para que no cedan a presiones políticas y analicen el contenido real de la ley. “Les pedimos a los senadores, a los diputados, que tomen en cuenta que con esta ley quienes se van a ver beneficiados son los pequeños productores para que haya más producción en el país, para que los alimentos no falten en este territorio. Por intereses, repito, oscuros de algunos y por caprichos de otros políticos es que quieren que esta ley se abrogue”, concluyó el dirigente.

La postura de Cochamanidis se da en momentos en que la marcha indígena contra la Ley 1720 se acerca a la Sede de Gobierno y pone presión al Ejecutivo y al Legislativo para su derogación. Mientras los sectores campesinos denuncian que la norma vulnera la pequeña propiedad y beneficia a grandes terratenientes, los cívicos cruceños defienden la norma como una herramienta para el desarrollo productivo.