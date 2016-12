Fiscalía rechazó dos veces denuncia contra Patana por el caso del video

Para investigadores no se demostró entrega de dinero

La Fiscalía rechazó en dos diferentes oportunidades las denuncias que presentaron la Alcaldía de El Alto y el Ministerio de Transparencia contra Édgar Patana, por el video en que se lo observa recibiendo un “paquete” entregado por Fanor Nava.

La información fue proporcionada a ERBOL por la abogada del exalcalde Patana, Valquiria Lira, quien además sostuvo que por el desprestigio generado por ese video su cliente está en la cárcel.

La grabación salió a la luz en febrero de 2015. El mismo corresponde a la época en que Fanor Nava era alcalde de El Alto y Patana era dirigente de la Central Obrera Regional (COR).

La Alcaldía de El Alto y el Ministerio de Transparencia denunciaron a Patana, quien entonces era candidato a la reelección en la Alcaldía, porque supuestamente en la grabación estaba recibiendo un “soborno” de parte de Nava.

El caso pasó a conocimiento del Ministerio Público cuyo fiscal Dorian Jiménez emitió el año pasado la resolución 061/2015, mediante la cual rechazó las denuncias contra Patana bajo el argumento de que no existen suficientes elementos de convicción.



“No cursa ningún elemento ni antecedente que nos introduzca a manifestar que el querellado Édgar Hermógenes Patana Ticona hubiera recibido ‘dinero’ ‘dádiva’ u otra ventaja del entonces alcalde municipal Favor Nava Santisteban, ya que solo se observa un ‘paquete’ forrado en papel blanco”, dice la resolución firmada por el fiscal Jiménez, que fue facilitada por Patana a este medio de comunicación.

No obstante, el fiscal Jiménez en su resolución reconoció que no se hizo el peritaje respectivo al video.

Luego, el Ministerio de Transparencia impugnó esta resolución y el entonces fiscal departamental, Marcelo Rollano, la revocó dando paso a una nueva investigación.

Tras la segunda investigación, el fiscal Amílcar Tiñini emitió la resolución 108/16, mediante la cual también rechazó las denuncias contra Patana por el video.

Para esta segunda investigación, sí se tomó en cuenta un informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), pero el mismo señala que esta entidad no realiza transcripciones de audio en video, porque no se cuenta con un perito en acústica forense y el resultado no tendría fundamento criminalístico y científico.

El fiscal Tiñini precisó que se eximió de culpa a Patana por el delito de cohecho pasivo, porque esa figura se aplica a funcionarios pero acusado era dirigente en la época del video. En cuanto al tipo penal de uso indebido de influencias, el fiscal no pudo establecer cuál sería la ventaja que habría obtenido Nava.

Respecto al delito de beneficios en razón del cargo y cohecho activo, Tiñini sostuvo que el funcionario en el video (Nava) no recibió nada y más bien era el que entregó el “paquete”. Sobre el cargo de contribuciones y ventajas ilegitimas, el fiscal señaló que “no se ha demostrado que hubiera existido dinero”.

La abogada Lira aseveró que la imagen del video “es sugerente en términos periodísticos, pero no dice nada en términos jurídicos”. La jurista acotó que “es un video ilegal y ha virado los derechos y desencadenado una serie de perjuicios social, familiar, económico, político a mi cliente”.

Patana está en la cárcel desde diciembre de 2015 acusado por entregar irregularmente vehículos de la Alcaldía a dirigentes del Control Social. Su abogada señaló que después de la difusión del video lo detuvieron con “cualquier pretexto”.

Video publicado en febrero de 2015