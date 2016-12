¿”Llunku”? Gobernador potosino reprende a un alcalde por no borrar letreros de la campaña del No

En presencia de Evo Morales, el gobernador de Potosí en tono efusivo se despachó hoy contra el alcalde indígena de Puna: “Alcalde ayer yo te he pedido borrame esos letreritos del no, no me has hecho caso. Espero que me hagas caso, esos “no”, no pueden haber acá en Puna…”

Gobernador de Potosí llama la atención al alcalde de Puna por no borrar letreros de la campaña del No

El municipio de Puna recibió este martes al Presidente, en ese acto público el Gobernador llamó la atención al alcalde Florencio Huanaco por no haber hecho desaparecer los letreros de la campaña por el No del referéndum constitucional.

Gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas . Foto: Ministerio de Comunicación

La Paz, 27 de diciembre (ANF).- El gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas, en el acto de entrega de viviendas sociales que contó con la presencia del presidente Evo Morales en el municipio de Puna, llamó la atención al alcalde del lugar y lo conminó a obedecer, cuando le pidió este lunes que borre todos los letreros de la campaña del “no” en el referéndum por la repostulación del presidente y vicepresidente.

“Tenemos que ser sinceros con el pueblo, tenemos que ser sinceros con nuestras bases, hoy día gritamos `Evo´, hoy día gritamos `Proceso de Cambio´, pero que no sea con el discurso no más, que sea con acción, desde aquí Evo si te apoyamos, Evo estamos contigo”, sostuvo Cejas.

Entonces visiblemente molesto, agregó: “Alcalde ayer yo te he pedido borrame esos letreritos del no, no me has hecho caso. Espero que me hagas caso, esos “no”, no pueden haber acá en Puna, porque esos son traidores, vende patrias que están de acuerdo con aquellos saqueadores. Si decimos `Evo´, seamos consecuentes con lo que decimos”, le dijo a la autoridad municipal, Florencio Huanaco.