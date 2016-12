Peligroso desagüe

Manuel Baldivieso Rossi

En la Av. Santos Dumont esq. Pilcomayo bien cerquita de donde funciona el Segip, se encuentra abierto este ¿desagüe? en plena acera, siendo una verdadero peligro para los transeúntes que vayan descuidados, peor si caminan por allí de noche fácilmente pueden caer y romperse una pierna, las costillas o peor aún la columna vertebral. Recién nomás se hundió en la misma avenida una parte del asfalto cayendo un automóvil dentro del hoyo que, si no estoy equivocado justo ayer lo terminaron de tapar y arreglar habilitándolo nuevamente ¿verdad?.

Como esta trampa encontramos muchas en diferentes calles, por ejemplo es normal que las bocas de las alcantarillas se hallen sin las rejas protectoras. Hace un tiempo yo tuve la mala suerte de no ver el hueco -tienen como un metro de largo y 25 a 30 cm. de ancho- y estacionando mi cacharro, en una de ellas cayó la rueda trasera quedando aprisionada, razón por lo cual no podíamos sacarla usando el gato, fue un trabajo que nos costó más de dos horas lograrlo con un vecino de la zona que me ayudó con un gato para levantar camiones y una gruesa tabla. Creo que solucionar estos problemas es tarea de SAGUAPAC ¿o estoy errado?.

Aprovechando el artículo y pasando a otro tema, quiero hacer notar a los funcionarios de Parques y Jardines que en muchas partes de nuestras alamedas no hay ni siquiera el césped, está la tierra pelada, las plantas están resecas por falta de agua y de cuidados -ahora viene el tiempo de lluvias y ojalá solitas renazcan- ¿cómo es posible que en una ciudad como Santa Cruz donde no nos falta el agua los jardines se destruyan de esa forma? Si quieren comprobarlo vayan a la Av. Cañoto esq. Cuéllar y lo verán.

En este sentido, que envidia siento de la ciudad de La Paz que sufriendo de escasez de agua mantiene sus parque y jardines en perfectas condiciones aún entre las piedras en que crecen y no como nosotros que vivimos donde la tierra es fértil por naturaleza gracias a Dios. ¿Será posible que en vez de despilfarrar plata en cualquier pavada sin sentido lo hagan en embellecer nuestra ciudad como corresponde? en limpiar las calles de tanta basura pestilente, despejar los canales de drenaje y tantas otras cosas que las autoridades de una ciudad que se precie de serlo deben mantener en perfectas condiciones.