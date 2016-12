Pokémon GO para Apple Watch ya disponible con la última actualización del juego

Ha sido la comidilla durante la última semana y, de hecho, los últimos rumores apuntaban que el soporte de Pokémon GO para Apple Watch se retrasaría. Una especulación que ganaba enteros después de conocer el interés de Niantic por entrar en el mercado de los wearables. Sin embargo, la compañía desarrolladora ha anunciado oficialmente esta misma tarde que la app de Pokémon GO para iOS ya permite utilizar el Apple Watch para interaccionar con el videojuego de realidad aumentada.

Pokémon GO para Apple Watch

Pokémon GO recibe una nueva mejora para estimular su regreso a los iPhones, especialmente entre aquellos jugadores que disponen a su vez del reloj inteligente de Apple. Y es que, tras la incertidumbre inicial, Pokémon GO ya es compatible con el Apple Watch. Todo aquel que quiera sacar partido de este añadido tan solo tendrá que instalar o actualizar Pokémon GO a la versión 1.21, la cual ya está disponible para su descarga en la tienda de apps de la firma.

Lista de funciones disponibles

¿Y qué ofrece al usuario el soporte de Pokémon GO para el Apple Watch? Tal y como indica Niantic en el blog oficial del videojuego, a partir de ahora los usuarios podrán recibir notificaciones en su reloj cuando sea detectados nuevos Pokémon en la zona. Una vez avistados en la pantalla del smartwatch, el entrenador podrá capturarlos a través de su iPhone.

No obstante, el wearable también servirá para contar los pasos del jugador. De este modo fomenta la eclosión de los huevos en el Pokédex. A este respecto, el reloj notificará cuando se produzcan las eclosiones y se reciban medallas.

Del mismo modo, Pokémon GO para el Apple Watch notificará al usuario cuando sean detectadas poképaradas, además de poder hacerse desde el mismo equipo con los objetos disponibles en éstas.