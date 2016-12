The Strongest suma un atacante boliviano

El conjunto atigrado llegó a un acuerdo con el delantero Dimar Ortega, ex Always Ready, para que se incorpore el próximo año. Tendrá un contrato de tres años.

El artillero, de 22 años, fue goleador con Always Ready en la Copa Simón Bolívar. Foto: El Diario

El delantero boliviano Dimar Ortega, ex jugador de Always Ready, es la nueva incorporación de The Strongest para la próxima temporada. El presidente del club atigrado, César Salinas, aseguró que el artillero tiene el visto bueno del técnico venezolano César Farías y tendrá un contrato de tres años.

“Dimar sí vendrá al equipo. Llega por tres años, la negociación se cerró antes de la finalización del campeonato, pero se esperó a que concluya para hacerla oficial”, dijo Salinas al diario Página Siete. El artillero, de 22 años, fue goleador con Always Ready en la primera fase de la Copa Simón Bolívar.

Ortega debe presentarse a la pretemporada el 6 de enero, dos días después de lo que estaba programado. Se tenía previsto que inicie el 4 de enero pero Farías pidió dos días más de descanso para los jugadores, luego de conseguir el título el 24 de diciembre y muchos no pudieran pasar Nochebuena con su familia.

Arteaga no regresará

El delantero venezolano Manuel Arteaga, que fue pedido por Farías para el Apertura, ya no será jugador del Tigre para la temporada 2017. “César Farías considera que no es necesario traer un reemplazo para el venezolano”, afirmó el máximo dirigente atigrado.

El técnico venezolano pidió al club que no se mueva la base con la que salieron campeones. Sobre algún refuerzo extranjero para la ofensiva aseguró que Farías “no solicitó nada” y que “considera que no es necesario traer un reemplazo para el venezolano (Arteaga).

Aseguran a Maldonado y Alonso

Salinas confirmó que casi está solucionado la continuidad de los uruguayos Matías Alonso y Luis Maldonado, los dos únicos jugadores que concluyeron sus contratos. “Si queremos seguir sumando éxitos no se debe mover la base. Ellos dos (Maldonado y Alonso) están con el compromiso de palabra de volver el 6 de enero y solamente firmar”, dijo el presidente atigrado.

