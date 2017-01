¡Janet Jackson, mamá a los 50 años! Así celebró su familia la llegada de un nuevo Jackson

La cantante dio a luz a un niño.

Janet Jackson se estrenó ayer martes en la maternidad a sus cincuenta años con el nacimiento de su hijo Eissa, fruto de su matrimonio con Wissam Al Mana, todo un acontecimiento que ha llenado de felicidad a las respectivas familias de los dos enamorados y que ahora La Toya Jackson, en representación del famoso clan musical, ha querido dejar patente a través de su cuenta de Twitter.

“¡Qué emocionante! Janet y Wissam acaban de dar la bienvenida a un niño precioso. ¡Muchísimas felicidades!”, escribió la hermana mayor de la madre primeriza en su perfil de la red social junto a una imagen en la que aparece un globo azul con una inscripción que reza ‘Es un niño’.

E! NEWS > Top 10 de famosos que han sufrido dramáticas subidas de peso (+ Fotos)

Pero La Toya no ha sido la única de los Jackson que ha hecho uso de su presencial virtual para dar la enhorabuena a los nuevos padres, ya que poco después su sobrino TJ Jackson ha compartido un mensaje muy similar para poner de manifiesto su entusiasmo ante la llegada de un nuevo miembro a la extensa dinastía musical del malogrado Michael Jackson.

FOTO > Janet Jackson mostraba su embarazo

How exciting! @JanetJackson , Jan and Wissam just gave birth to a beautiful baby boy!!!Congratulations!!! pic.twitter.com/X8ScYnv09I

“Felicidades, tía Janet. Estoy tan feliz por ti y por Wissam. Disfruta cada minuto de tu nuevo éxito, Eissa, que la paternidad es lo mejor del mundo”, le dirigía a través de la misma plataforma.

El nacimiento del primer hijo de Janet Jackson, quien se ha mantenido completamente alejada de la vida pública desde que confirmara el embarazo e incluso llegó a cancelar la gira mundial que había emprendido poco antes de anunciar la noticia, se produjo en la noche de ayer martes y su portavoz no tardó en enviar un comunicado para asegurar que tanto la madre como el retoño se encontraban en perfectas condiciones.

E! NEWS > 10 éxitos pop que eran para otros cantantes… ¿Para quiénes eran y quiénes terminaron cantándolos?

“Janet Jackson y su marido Wissam Al Mana están emocionados de haber recibido a su hijo Eissa Al Mana. Janet tuvo un parto exento de estrés y complicaciones y ahora se encuentra descansando plácidamente”, reza la nota de prensa emitida por su representante.

Congrats Auntie @JanetJackson!!! So so happy for you & Wissan. Enjoy every minute with your greatest hit, Elissa. ?? #parenthoodisthebest

— TJ Jackson (@tjjackson) 4 de enero de 2017