Pietrine Wazilewski: “ahora me toca lidiar con una sociedad machista”

Santa Cruz / eju.tv.- La pesadilla de Pietrini Wazilewski, comenzó a mediados del mes de diciembre, cuando su pareja Adolfo Añez Añez, la golpeó y le dejó el rostro morado. La agresión derivó en una denuncia formal en las oficinas de la Felcc y la Casa de la Mujer que terminó en la detención y traslado del agresor hasta las celdas de Palmasola, acusado de violencia sicológica y física, por decisión de la juez Rommy Peredo.

Este miércoles la modelo decidió cerrar el capítulo con una post en su muro de facebook, en el que abre su corazón a sus amigos y les pide comprensión; también cuestiona a la sociedad machista cruceña y exige respeto para ella y su familia.

A continuación el texto escrito en su muro de facebook.

“Queridos amigos, Sinceramente no sé cómo comenzar esta declaración, lo he pensado mucho y no sé si es la mejor forma de hacerlo pero es la única que tengo para llegar a ustedes.

Como muchos saben estoy pasando por un momento muy difícil en mi vida; el cual nunca imaginé vivir ya que vengo de un familia de mucho amor y respeto.

La gente que me conoce sabe de lo que hablo. No puedo dar muchos detalles por que estoy en un proceso judicial que lleva su tiempo y espero que todo salga bien.

La verdadera versión de la historia sólo la sabe Dios y Él es el único que nos puede juzgar. Y espero que sea Él también el que guíe mis pasos dándome mucha sabiduría para que al final de todo esto, vuelva a tener paz y tranquilidad en mi corazón y el de mi familia. (Eso es lo único que siempre busque con esto) Entiendo que cada uno de ustedes tenga su opinión al respecto, y he visto lo fácil que es para algunos juzgarme, pero ninguno de ustedes sabe realmente por lo que estoy pasando.

Me parece increíble que aparte de haber vivido algo tan duro ahora tenga que lidiar con una sociedad tan machista y cuando digo machista no me refiero sólo a los hombres, sino a muchas mujeres que se dan el tiempo y tienen la osadía de inventar historias y no les basta con que ya la situación es lo suficientemente difícil como para aumentar y hacer de este momento aun peor para mí.

De corazón les pido que respeten el momento por el que mi familia y yo estamos pasando. Recuerden que nadie esta libre de vivir algo así, y en vez de juzgar deberíamos ser un poco mas sensibles y considerados.

Tengo la tranquilidad de saber que hice y estoy haciendo lo correcto para proteger a mi familia a mí misma de todas estas agresiones.

Como les dije antes, solo Dios sabe todo lo que pasó y se que Él está a mi lado cuidándome. Les agradezco a todas las personas que me están apoyando y han estado pendiente de mí y les agradezco a todos por tomarse el tiempo de leer esto que escribí con el corazón”.

