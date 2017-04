Estados Unidos espía a Corea del Norte con este famoso avión de más de 60 años

No obstante, el U2 no es el avión más antiguo aún en funcionamiento en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El bombardero B-52 y el carguero Hércules C-130 volaron antes de 1955. Pero como éstos, parece cumplir un rol para el cual no existe aún una alternativa mejor y la Fuerza Aérea de Estados Unidos mantiene 32 en servicio, a un costo de 32 millones de dólares cada uno.