Cómo usar Facebook, Messenger, Instagram y Twitter en un celular con poco espacio de almacenamiento

Existen alternativas oficiales que permiten aprovechar las redes sociales con renovadas versiones web para el smartphone con especificaciones limitadas o con aplicaciones compactas que aprovechan al máximo las conexiones lentas a Internet móvil

Los usuarios de teléfonos móviles con una capacidad de 8 GB suelen ver de forma habitual un mensaje incómodo: que el equipo se encuentra con poco espacio de almacenamiento. En su momento, la configuración de estos dispositivos alcanzaban para acceder a las redes sociales desde su respectiva aplicación móvil. Sin embargo, las sucesivas actualizaciones terminaron por transformar a , Messenger, Instagram y en versiones que ocupan el exiguo espacio disponible que tienen los smartphones con configuraciones modestas.

Una muy buena opción es desinstalar todas las aplicaciones de las redes sociales y optar por las versiones oficiales compactas, conocidas bajo la denominación Lite.

Facebook Lite

Facebook hizo lo suyo con la aplicación para la red social con Facebook Lite, disponible para teléfonos Android con la versión 2.2 o superior, y optimizada para conexiones de baja velocidad. Se puede descargar desde la tienda oficial Play Store de Google o desde www.facebook.com/lite/.

Messenger Lite

La red social también sumó nuevas funciones en su chat Messenger, con juegos, historias efímeras y muchas otras características que terminaron por incrementar el tamaño de la aplicación. En este caso, Facebook también preparó una versión compacta del chat Messenger Lite, enfocado en el intercambio instantáneo de mensajes, fotos, enlaces web y stickers virtuales, sin funciones adicionales como los efectos especiales de cámara o las llamadas de voz. Está optimizado para Android 2.2 o superior, también permite su uso en redes móviles 2G y se puede descargar desde el Play Store de Google.

Instagram desde la web móvil

Foto: Archivo

Para los que desean utilizar Instagram y no tienen mucho espacio disponible en el equipo o no cuentan con una versión adecuada, la compañía ahora permite publicar imágenes desde el navegador web del smartphone al ingresar a www.instagram.com. Tiene funciones limitadas, ya que no permite cargar videos, no ofrece filtros especiales ni hacer un ajuste del cuadro del retrato. Sin embargo, se pueden comentar las publicaciones y dejar un Me gusta.

Twitter Lite

La plataforma de microblogging también cuenta con una versión web móvil que evita instalar la aplicación en el smartphone si no se dispone de mucho espacio de almacenamiento. Ocupa 1 MB en el equipo, cuenta con notificaciones y permite la lectura de tuits aún cuando la conexión móvil es intermitente o de baja velocidad.

Limpiar WhatsApp, si todo esto no alcanza

El chat más utilizado en todo el mundo es un espacio ideal para acumular material digital que pronto quedará en el olvido, y que ocupa mucho espacio en un teléfono móvil. No existe una versión Lite para este servicio, pero los usuarios podrán borrar las fotos y videos de WhatsApp que ocupan espacio en el celular mediante aplicaciones como WhatsApp Cleaner, disponible aquí https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.tattobr.android.wcleaner.