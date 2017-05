Desgarrador testimonio del padre de la niña de un año y nueve meses que fue violada y asesinada

Juan Carlos Mendoza padre de la niña de año y nueve meses que fue asesinada y violada este fin de semana en la ciudad de Cochabamba en entrevista en el programa Que no me pierda de la red Uno contó con lágrimas en sus ojos que su pareja hace 6 meses se fue de su hogar con su niña y que el no sabia a donde se había ido la pequeña.

Juan Carlos afirmó que él y su pareja vivían el la ciudad de Sucre y que ella decidió abandonarlo y se llevo consigo a la hija de ambos, el denunció el hecho ante la Policía y autoridades competentes como la Defensoría de la Niñez ya que ella no le quería decir donde estaba con la niña.

“La Defensoría me decía, si quiere hacemos una demanda pero donde entregaras la citación ya que yo no sabia donde estaba mi ex pareja con mi hija, recientemente me entero que estaba en Cochabamba”, dijo.

La niña de un año y nueve meses fue violada y asesinada por dos personas una de 22 años y otra de 56 años, que de acuerdo a lo referido por el padre serían el padrastro y el abuelastro de la pequeña.

Juan Carlos contó que el recién se entero que su ex pareja hacia 3 meses que estaba con esta persona que hoy es acusada de este hecho doloroso.

“Yo le pedí incluso que volvamos por la bebé y ella no decía nada”, aseguró el padre de la pequeña y más bien era el otro tipo me respondía que “le iba dar una vida digna a mi hija, “que vida digna le ha dado” recriminó Juan Carlos.

“Mi hija no tenía la culpa de nada, lo que paso no tiene nombre, pido que me ayuden a que se haga justicia para que la muerte de mi pequeña no sea en vano, que paguen por lo que han hecho a mi hija”, afirmó Juan Carlos Mendoza.

Ahora la madre de la niña no aparece, no ha ido ni a su velorio, según le dijeron al padre, lo que paso fue en momentos que ella estaba trabajando y dejo a cargo de su actual pareja a la pequeña que en unos meses más cumpliría 2 años.

“La madre de mi hija no fue capaz ni siquiera de avisarme lo que había pasado, no fue ni a la morgue a ver a su hija, las autoridades me han ayudado a conseguir la documentación que se precisaba para que pueda retirarla de ese lugar y poder velarla y darle cristiana sepultura”.

La Defensoria está en busca de de la madre de la pequeña para conocer su versión de los hechos, por su parte Juan Carlos le pide que aparezca y responda porqué se llevó a su niña con vida y ahora esta muerta.

Fuente: Que no me pierda, red Uno