Expresidente Quiroga quiere poner a prueba a Chile y se ofrece viajar por los 9 detenidos

Tuto plantea activar una vía diplomática y dice que quiere para saber si la negativa de otorgar visas es sólo con el gobierno de Evo Morales y sus autoridades, o con todos los bolivianos.

Tuto quiere poner a prueba a Chile y se ofrece viajar por los 9 detenidos

Expresidente Jorge Tuto Quiroga. Foto/Erbol

El expresidente Jorge Tuto Quiroga ofreció este jueves viajar a Chile para activar una vía diplomática y gestionar la liberación de los nueve bolivianos detenidos en una cárcel de Iquique y poner a prueba a La Moneda, para saber si la negativa de otorgar visas es sólo con el gobierno de Evo Morales y sus autoridades, o con todos los bolivianos.

Dijo que en su calidad de líder opositor, él es quien tiene más problemas, diferencias y dificultades con Evo Morales, pero considera que la detención de los bolivianos ya no es un problema entre un partido político, sino un hecho que daña a los bolivianos y afecta la relación entre países y pueblos hermanos.

“Este encarcelamiento va a dejar heridas muy profundas entre pueblos. Tomemos así. No quiero ir a desordenar nada, no quiero la foto, ni entrar de contrabando ni cruzar la frontera de noche, sino entrar formalmente y si Chile nos va a negar visa, que muestre que nos está negando a todos los bolivianos sin distinción, no solo a las autoridades de gobierno sino a todos para que quede claro que la señora Bachelet, tiene un problema con Bolivia y quiere abusar a Bolivia”, manifestó en conferencia de prensa.

También pidió al presidente Evo Morales convocar a todos los líderes políticos de oposición y exautoridades para una reunión o la firma de un documento conjunto, donde expresen un rechazo al tratamiento abusivo e intolerable que se imparte a los compatriotas, y a la criminalización de una diferencia diplomática.

“Me parece que es imperativo mostrar a Chile y al mundo entero de que estamos unidos en la defensa de los bolivianos. Chile insiste en incluso quitar el derecho a la defensa, que no puedan ser asistidos, que autoridades bolivianas no puedan estar allá. No es un tema de Evo Morales es un tema Bolivia”, insistió.

Advirtió que si Chile insistirá en encarcelar a los bolivianos, ofreció también sus oficios para llevar y ampliar la denuncia internacional ante la OEA, CIDH, ante Naciones Unidas y otras instancias, porque los “embajadores de este gobierno, parecen embajadores de Maduro” y nada augura que se pueda resolver en el corto plazo.

Desea que hablar con autoridades chilenas para hacerles notar que esta situación de los nueve detenidos, afectará las relaciones entre los bolivianos porque es grave “criminalizar una relación fronteriza, teniendo dos meses a nueve bolivianos”.

Erbol / La Paz