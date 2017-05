“Me tendieron una trampa”, dice director enviado a Palmasola por llevar al motel a su alumna

Envían a la cárcel a un profesor por llevar al motel a su alumna

La estudiante de 14 años, le pidió ayuda para cambiarse de unidad educativa. El hombre la subió a su vehículo, pero en lugar de llevarla a la oficina de educación se fue a un motel

Fue detenido después de seguimientos realizados por los agentes de la Felcv del Plan

El Deber / Guider Arancibia Guillen

El director de una unidad educativa ubicada por el camino que va hacia Paurito, en la zona del Plan Tres Mil, fue detenido y enviado a la cárcel de Palmasola por el delito de abuso sexual contra su alumna de 14 años de edad, con la que fue encontrado en la habitación de un motel.

La adolescente, que sospechó sobre las intenciones del director y avisó a las autoridades, recurrió al educador para que la orientara en los trámites que tenía que realizar para cambiarse de colegio.

El informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) indica que la víctima le contó al maestro que no se sentía bien en el establecimiento y por eso recurrió a él por su ayuda.

La entrevista sicológica que los profesionales de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia le realizaron a la menor, dan cuenta de que durante las charlas que tuvo con su maestro ella detectó ‘insinuaciones curiosas’ del educador, por lo que avisó lo que le estaba pasando a sus padres de familia, quienes luego tomaron contacto con los agentes policiales de la comisaría del Plan Tres Mil.

Enterados de los temores de la adolescente, los investigadores le pidieron a ella que asista a una cita que el director le propuso para ir a la Dirección Distrital de Educación con la finalidad de agilizar los trámites para el cambio de colegio de la alumna.

Una vez los policias supieron el día y la hora de este encuentro, siguieron al profesor y a la muchacha. El operativo permitió ver el momento en que la adolescente abordó el motorizado del acusado e inició su viaje hacia el centro de la ciudad. Sin embargo, de manera intempestiva el motorizado se salió de su ruta y se desvió a un motel en la zona del camino que va hacia Paurito.

“Cuando estaba por ingresar a una habitación en el motel, la Policía actuó y evitó la consumación del delito”, dijo el jefe de la Felcv del Plan Tres Mil, Ariel Corrales.

Con este caso, suman a más de cinco los hechos que la Felcv está investigando en lo que va del año en los que los educadores se ven involucrados en procesos por delitos sexuales.

“Me tendieron una trampa”

Luego de que la Policía diera por esclarecido el hecho y evitara el delito sexual contra una estudiante, el profesor fue aprehendido y luego fue presentado ante la fiscal Amparo Canaviri, para prestar su declaración informativa.

El hombre se abstuvo a testificar en el Ministerio Público, aunque antes de ser interrogado por la Fiscalía le dijo a los policías que los padres de familia y sus colegas del colegio le tendieron una trampa para hacerlo caer.

En horas de la tarde de ayer el educador fue llevado ante un juez cautelar por la fiscal Amparo Canaviri, que solicitó su detención preventiva en la cárcel de Palmasola, por el delito de abuso sexual.

Frente a la juez tampoco habló cuando se le dio la oportunidad de asumir su defensa material. Algunos maestros y padres de familia acudieron de forma muy cuidadosa a la Policía del Plan Tres Mil. “Este es un caso que atiende la Policía ya nosotros dimos los datos. Estamos con miedo, no sé cómo pasó esto”, dijo una madre de familia de ese centro educativo. Un profesor manifestó que no imaginaba que su colega y todavía director pueda hacer algo así tan lamentable.

Otro profesor y tres víctimas

La Felcv central, a la cabeza del coronel Ángel Morales, atendió unos seis casos en lo que va de la gestión. Registra uno de los hechos más graves, la detención de un profesor luego de haber violado a tres alumnas de 9, 7 y 11 años de edad.

El expediente registra que el hecho fue denunciado por los padres de familia de los estudiantes de un colegio ubicado en un barrio alejado del centro. Como en esas zonas los profesores ganan más confianza con los estudiantes, uno de ellos se ofreció para pasarles clases a todos los que tenían problemas en sus notas. Les dijo que vayan a su casa. Los primeros días el maestro demostraba buen comportamiento, incluso hacía las veces de padre, pues se mostraba bondadoso. Eso motivó que algunas niñas incluso se queden a dormir en su casa. Sin embargo, después aprovechó y abusó sexualmente de tres de ellas.

Cuando las niñas avisaron a sus familiares el profesor había huido. La Policía movilizó a sus agentes y lo detuvo en Riberalta, cuando trataba de irse a Brasil. El depravado ya fue enviado a Palmasola por el delito de violación agravada. Hay otros dos casos donde dos profesores están presos acusados de violación a niñas estudiantes.

Detienen a un director por abuso y extorsión a una estudiante

Lo sorprendieron en un motel con su víctima. Chantaje. El educador se aprovechó de que la escolar, de 14 años, solicitaba su traspaso de un colegio a otro pero no contaba con el dinero suficiente.

EL DÍA

Ref. Fotografia: Encarcelado. El director de colegio fue enviado a la cárcel imputado por el delito de abuso sexual.

Édgar Félix Silvestre García, de 39 años, director de una unidad educativa en la comunidad Jorori fue enviado ayer con detención preventiva a la cárcel de Palmasola por el supuesto delito de abuso sexual contra una estudiante de 14 años, a quien chantajeaba con unos trámites administrativos por su traspaso de colegio. El calvario de la víctima se inició semanas atrás, cuando el denunciado convocó a la estudiante a su dirección y le informó que necesitaba el permiso de la Dirección Departamental de Educación para que ingrese al sistema y no haya problemas a la conclusión del calendario escolar con sus notas. La madre de la estudiante afectada, de iniciales M.F.M.F., denunció que inicialmente su hija canceló 130 bolivianos y luego el director pidió que le entregue 80 bolivianos adicionales. Al notar la desesperación de la muchacha por salir del trámite le insinuó que sostuvieran relaciones sexuales para dejar por finalizado el papeleo.

Hallado en flagrancia. La joven desesperada, por no conseguir más dinero comunicó a su madre llorando que no deseaba pasar clases en esa unidad educativa revelándole el impasse con el profesor. “Mi hija tuvo que pedirle llorando y de rodillas que no la abusara cuando este individuo la tenía desnuda y fue así que la dejó vestirse”, dijo la madre.

El director de la Felcv del Plan Tres Mil, Ariel Corrales, informó que el educador fue sorprendido en flagrancia dentro una de las habitaciones de un motel junto a la menor a quien sacó con engaños de su curso indicándole que la llevaría a la distrital para culminar su trámite administrativo. La estudiante antes de abandonar su aula dejó dicho a sus profesores que por favor alguien la siguiera porque temía que el director no la iba llevar a la distrital. Silvestre se abstuvo a declarar ante el fiscal.