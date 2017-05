Nexos familiares en Gobierno boliviano causan división en el MAS

Vínculos familiares en el gobierno. | Ramiro Moncada

Nexos familiares en Gobierno causan división en el MAS

En las últimas semanas surgieron más casos de cuatro ministros que tienen familiares hasta de primer grado trabajando en entidades públicas, pese a que la normativa señala que no existe incompatibilidad ni favoritismo en estos casos porque las funciones no se realizan en la misma institución, existe un cuestionamiento moral y ético frente a esta situación. Dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS) existen voces contrarias respecto a este tema, algunos señalan que no hay delito y están abiertos a la investigación, mientras que otros piden la renuncia de los familiares.

El diputado de Unidad Demócrata (UD), Amilcar Barral, denunció el pasado 27 de abril que tres hermanos del ministro de la Presidencia, René Martínez, trabajan como servidores públicos en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en Insumos Bolivia y en la Autoridad de Control y Fiscalización del Sistema de Salud.

Otro caso, difundido por la Agencia de Noticias Fides (ANF), es el relacionado con el ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, porque su hermana Ana Jackeline trabaja en YPFB y el excuñado Antonio Cuba es el Director Nacional del Servicio General de Identificación Personal (Segip).

También el ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, reconoció que su hijo trabaja en una entidad desconcentrada de su ministerio.

Por otra parte, los dos hijos del ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, también trabajan en empresas estatales al igual que su esposa, en el Banco Unión S.A.

El último caso conocido la anterior semana fue denunciado por el senador de UD, Arturo Murillo, quien involucró a la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, por tener a su pareja, Fabián Restribo, trabajando en la estatal del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem).

El presidente Evo Morales al respecto, dijo que no es delito ni pecado que familiares de altas autoridades trabajen para el Estado. “En el momento en que se demuestre que hay nepotismo, por supuesto afuera, pero si trabajan desde antes o a veces bajo concursos yo no puedo entender que eso sea nepotismo”, declaró.

En la misma línea, el presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Cochabamba, Leonardo Loza, dijo que no porque sean familiares de autoridades no tienen derecho a trabajar. Añadió que además los cargos que ocupan los denunciados no son altos sino a nivel técnico.

“Nosotros vamos a hacer que se investigue, no tenemos nada que esconder porque en muchos casos esos compañeros ya trabajaban mucho antes”, indicó.

Leyes

El artículo 11, parágrafo II de Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público, establece que no existe incompatibilidad ni favorecimiento en este caso porque el ejercicio de funciones no se realiza en la misma institución.

Sin embargo, el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) y ejecutivo nacional de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales (Conaljuve), Efraín Chambi, pidió a los familiares de ministros dar un paso al costado para evitar dañar la imagen del Gobierno.

“Queremos pedir a quienes tuvieran algún familiar trabajando en instituciones públicas, por un principio de este proceso revolucionario y de cambio, renunciar, alejarse y demostrar ese principio que hemos marcado”, declaró Chambi horas después de conocerse la denuncia.

Tráfico de influencias

Para el exvicepresidente de Bolivia, Víctor Hugo Cárdenas, estos casos se enmarcan no sólo en el nepotismo, sino también en el tráfico de influencia e incumplimiento de deberes. “Nepotismo es la designación de cargos públicos de familiares de funcionarios del Estado por criterios alejados a la meritocracia. Eso me parece que está ocurriendo y eso de decir que no está en la misma institución sino en otra, son tretas, pretextos”, indicó.

Agregó que para encubrir esta situación lo que hicieron algunas autoridades es no designar a sus familiares directamente pero eso “sigue siendo nepotismo”.

Señaló que lo que corresponde es que el Ministerio Público inicie una investigación de oficio considerando que se trata de delitos que están enmarcados en el Código Penal y en la Ley Contra la Corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

HERMANA DE MURILLO TRABAJA EN LA ALCALDÍA

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, respondió que si el senador de Unidad Demócrata (UD) Arturo Murillo considera delito o inmoral que su pareja, Fabián Restivo, trabaje en una entidad estatal, se está autoinculpando puesto que la hermana del senador, Magda Mireya Murillo Prijic, trabaja en la Alcaldía de Cochabamba dirigida por José María Leyes, alcalde del mismo partido que Murillo.

Montaño mostró a la prensa información pública de la página web de la Contraloría General del Estado que demuestra que Murillo Prijic (hermana de Arturo) trabaja en el municipio cochabambino.

Al respecto, la Presidenta de Diputados dijo que su esposo trabaja como técnico en esa dependencia estatal y que fue contratado por sus 35 años de experiencia en el área de comunicación, período en el que prestó servicios en empresas privadas en Argentina, México y, en el caso de Bolivia, en Telecel, Cotas y otras entidades.

