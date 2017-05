Temen que con propuesta del Vice se abra la CPE para repostulación de Evo

Ven que para modificar la pena por violación, necesariamente tendría que abrirse la Constitución Política del Estado.

Sobre cadena perpetua a violadores

Legisladores y politólogos observan con gran preocupación la propuesta del vicepresidente, Álvaro García Linera, sobre la realización de un referendo para modificar la ley y aplicar la sanción de cadena perpetua para los violadores, ya que para modificar las penas por casos de violación se tiene necesariamente que abrir la Constitución Política del Estado (CPE), y el temor que existe es que se abra la misma para tocar temas polémicos como la repostulación del presidente Evo Morales.

Se busca modificar la CPE. La presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame al ser consultada respecto al tema, señaló ayer que no hay que olvidar que la CPE estipula claramente que la pena máxima para casos de violación es de 30 años y se tiene que modificar la Constitución para cambiar la sanción de la pena. “Lo que el vicepresidente Linera no ha dicho, es que se está buscando un referendo para modificar la CPE y no para modificar la sanción de penas a violadores”. “En realidad, lo que tendría que hacerse es un referendo para modificar la Constitución, porque no puede haber una modificación de penas sin que previamente se abra la CPE; eso no se ha dicho directamente, pero el significado jurídico es ese”, señaló. Para la jurista es un caso gravísimo que se pretenda abrir la Carta Magna bajo el pretexto de castigar a los violadores.

No es correcto. Para el politólogo, Marcio Aranda, no es correcto que se pretenda abrir la Constitución para tratar temas que tienen que ver con la comisión del delito, de la justicia. “El tema de la repostulación del presidente Morales no tendría que ir casado con otro. La pena a violadores, sí tiene que tener una sanción más drástica”, enfatizó.

Agresores no pueden ser autoridades

Propuesta. El vicepresidente García Linera aseguró que ya se trabaja en la propuesta de modificación de la ley a fin de frenar la violencia contra la niñez.

Agresión. Asimismo, rechazó la violencia hacia las mujeres y argumentó que los agresores no pueden desempeñarse como autoridades departamentales ni gubernamentales. Las concejalas de Tapacarí, Erenia Villca y Elizabeth Ureña, ambas del MAS, denunciaron que fueron agredidas por el concejal Ignacio Mendoza.

