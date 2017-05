Zapata intentó justificar su “fortuna” alegando regalos de su amante chino

Según expuso su abogado ante los miembros del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, al menos una decena de testigos dan fe que Shen Wei, ejecutivo de la empresa china CAMC, pese a estar casado, convivía con Zapata en la casa de la Rinconada, donde corría con los gastos de la nana de la hija, de quien desde noviembre de 2013, también fue contratada como Gerente Comercial de la CAMC, con un sueldo de 3.000 dólares. A su vez, Gabriela Zapata (expareja del presidente Evo Morales) afirmó ante el Tribunal: “con relación a mis ingresos, señores jueces, no sabía que era delito recibir algunos regalos de algunas parejas que yo he tenido…”

Durante los alegatos finales de la defensa, en el juicio oral que concluyó ayer por la madrugada, se reveló que a raíz de la relación sentimental que Gabriela Zapata mantuvo con Shen Wei, vicepresidente de la Empresa China CAMC, esta logró beneficiarse con la compra de la mansión de la Rinconada, además el súbdito chino le realizaba pagos extras por concretar determinados negocios.

“Shen Wei, para conocimiento del Tribunal, es o era el vicepresidente de Latinoamérica de la Empresa China CAMC”, aclaró ayer Marcelo Tamayo, al momento de emitir el alegato final en defensa de su cliente Gabriela Zapata, tratando de desvirtuar el delito de legitimación de ganancias ilícitas y justificando el patrimonio de su cliente, que la Fiscalía afirma fue desproporcionado.

Según expuso ante Iván Perales y José Luis Quiroga, miembros del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, al menos una decena de testigos afirmaron que el súbdito chino, pese a estar casado, convivía con Zapata en la casa de la Rinconada, donde corría con los gastos de la nana de la hija, de quien desde noviembre de 2013, también fue contratada como Gerente Comercial de la CAMC, con un sueldo de 3.000 dólares.

“Este señor, Shen Wei, le entregaba dineros a mi cliente, si bien no seguido, cuando llegaba al Estado Plurinacional de Bolivia, por esa relación sentimental que tenía con ese ciudadano”, afirmó.

FUGA

Tamayo aseguró que todos los ingresos al país, que realizó Wei, tienen registros y pudieron haber sido corroborados si la Fiscalía hubiera realizado la investigación necesaria, ya que en cada visita este entregó dinero a Zapata, hasta días antes de que sea detenida, cuando prácticamente fugó, debido al temor de ser aprehendido dentro del proceso por el que ayer fue sentenciada a 10 años de cárcel.

“Pues en marzo de año 2012, ya le dejó un dinero, el año 2013 hace lo mismo, el año 2014 hace lo mismo y el año 2015, cuando más tiempo se quedó, y se venía el emprendimiento de Misicuni (en Cochabamba) con el Estado boliviano. El año 2015, el año donde más tiempo se queda, y días antes (2016) de la ilegal aprehensión de la señora Geraldine Gabriela Zapata Montaño, se tiene que salir del país, el señor Shen Wei; claro por el temor fundado que existía respecto a las investigaciones que se realizaban”, aseveró Tamayo durante el juicio.

CORROBORÓ VERSIÓN

A su turno, la propia Zapata corroboró la versión del abogado ante los jueces y aseguró que fue coaccionada para firmar un documento, donde se hacía presumir la figura de un anticrético por casa.

Respecto de sus ingresos, hasta el alegato final, sostuvo que los documentos con los que podía probarlos, seguían incautados dentro del proceso de trata, por el cual se tiene precintada la casa de la Rinconada y secuestrados varias cajas con estas pruebas.

Afirmó que era promotora de la empresa “Forlife”, en el grado de Diamante, y allí otro justificativo de sus ingresos. Sobre el terreno en Mecapaca, este fue heredado por la familia de Hugo Carvajal, padre de su hija, con quien se separó, un año después de estar casados.

“Con relación a mis ingresos, señores jueces, no sabía que era delito recibir algunos regalos de algunas parejas que yo he tenido, no sabía que era delito tener dinero, producto de algún novio que haya tenido; mi última pareja (fue) el señor Shen Wei; si la Fiscalía duda qué pena, que no haya investigado bien y que me quieran achacar delitos, porque yo lo veo así, me quieren culpar, sacrificar por un problema mediático, que se ha hecho y alguien tiene que resultar siendo culpable, entonces el nivel de vida que yo he llevado, tal vez es un error como mujer de recibir el dinero de mis parejas, tal vez eso (no) les debe gustar”, fue parte del alegato de Zapata ante el Tribunal.

TESTIGOS

Entre los testigos que citó Tamayo, para probar esta relación, están Roxana Carlo Calle, la joven nana de 24 años, quien tenía a cargo a la hija de Zapata, quien afirmó que en una ocasión lavó la camisa de Wei. La declaración testifical de Hering Padilla, Antonio Asef, y el exasesor jurídico de la CAMC, Fernando Cortez Flores.