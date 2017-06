Canciller de Chile en la OEA: “Hemos desenmascarado la propaganda comunicacional boliviana”

El ministro de RR.EE. destacó la importancia de demostrar el “doble discurso” del país vecino en contra de Chile ante la Asamblea General del organismo.

Canciller Muñoz en la OEA: “Hemos desenmascarado la propaganda comunicacional boliviana”

El canciller en la Asamblea de la OEA. AFP.



Por Felipe Vargas, Emol

SANTIAGO /.- El ministro de RR.EE., Heraldo Muñoz, justificó este martes la réplica que realizó ante el emplazamiento de Bolivia hacia Chile por su demanda marítima ante el plenario de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), y aseguró que con ello pudo “desenmascarar” la propaganda del país vecino.

En un punto de prensa que ofreció al finalizar la sesión que se desarrolla en Cancún, México, el canciller sostuvo que “esta vez hemos desenmascarado la propaganda comunicacional boliviana, que por un lado viene a este organismo internacional y a otros foros y apela al diálogo, pero de inmediato insulta al gobierno de Chile”.

“Creo que hemos dejado en forma clara que esta propaganda comunicacional no tiene sustento y la comunidad internacional no se lo cree, así que era necesario responder como lo hice a la intervención boliviana que distorsiona la historia y que irrespeta su propia demanda unilateral respecto al acceso soberano al mar”, añadió.

Chile replica con fuerza a Bolivia y pone en evidencia sus “agresiones verbales” y “doble discurso” ante la OEA

Muñoz rechazó además el “doble discurso” boliviano y los insultos que profieren contra “la Presidenta de la República, a las máximas autoridades en general, incluyendo a este Canciller de forma reiterada, al parlamento chileno y al poder judicial y por lo tanto al pueblo de Chile”.

“Eso no es aceptable, no siempre vamos a responder al señor Evo Morales, no tenemos tiempo, tenemos una agenda internacional muy nutrida, pero a veces hay que responder con la verdad y la verdad es lo que ha sido establecido”, enfatizó.

No obstante, el secretario de Estado también recordó la “integración silenciosa” que se ha dado entre Chile y Bolivia, la cual a su juicio no ha sido reconocida por el gobierno de Evo Morales. “Hay más inversiones chilenas en Bolivia que nunca antes y hay miles de inmigrantes bolivianos que han hecho de Chile su segunda patria”, destacó.

“Ese es el tipo de integración del siglo 21 que quisiéramos potenciar con Bolivia una vez que el gobierno boliviano, evidentemente, cambie de actitud. Pero quería decir eso porque me parece que está esta otra dimensión, Bolivia habla en la integración de los pueblos, pero ignora esta integración silenciosa”, agregó.

“Nadie le cree a este gobierno boliviano”

El titular de RR.EE. subrayó que Chile siempre ha estado abierto “a ese tipo de diálogo, a ese tipo de entendimiento, mirando al futuro, no colocándonos cada vez más siempre en el siglo XIX, que es su obsesión, y Chile pareciera ser su obsesión, aunque debo corregirme, no siempre hablan de Chile”.

En ese contexto, destacó que “ha quedado en claro en la comunidad internacional este doble discurso: por un lado atacan al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, dicen que es un consejo imperial, de invasiones y muertes y luego postulan al Consejo que denigran y se sienten satisfechos de estar sentados en el organismo”.

Asimismo, detalló que “el gobierno boliviano fue el único país del mundo en apoyar la decisión del Supremo Tribunal de Justicia de Venezuela que disolvió la Asamblea Nacional venezolana, antes incluso que el propio presidente Maduro le pidiera a ese Tribunal Supremo de Justicia que revirtiera esa medida”.

“Así que no siempre se refieren a Chile. El único gobierno del mundo que aprobó algo que el gobierno del presidente Maduro le pidió que fuera revertido”, sostuvo.

También mencionó las críticas de Morales a la Alianza del Pacífico y la incoherencia en su discurso contra el capitalismo. “El Presidente de Bolivia los ha llamado lacayos del imperialismo, lacayos del imperialismo. Ese es el respeto que se les tiene y después se quiere dialogar con ellos”, dijo.

“Y resulta que no hace mucho tiempo, a propósito de este doble discurso, el presidente Evo Morales fue a Nueva York a un evento con firmas de Wall Street, a promover inversiones capitalistas en Bolivia, bajo el auspicio nada más y nada menos que del destacado Financial Times”, concluyó.

Canciller: “Chile no acepta que se ventile en la OEA una situación judicial interna del país”

Autor: La Tercera

En el marco de la 47 Asamblea General del organismo, el canciller boliviano Fernando Huanacuni lanzó una ofensiva contra Chile y solicitó la “liberación inmediata” de los nueve ciudadanos detenidos en la frontera.

“Chile no acepta que se ventile en la Organización de Estados Americanos una situación judicial interna de mi país”. Con estas palabras respondió el canciller Heraldo Muñoz a la ofensiva que su par de Bolivia, Fernando Huanacuni, desplegó durante esta jornada en la 47 Asamblea General del organismo.

En la primera sesión plenaria de la Asamblea que se celebra en Cancún, México, Huanacuni afirmó que los nueve ciudadanos bolivianos detenidos en la frontera son servidores públicos dedicados a la lucha contra el contrabando y solicitó a Chile “su inmediata liberación”.

Ante esto, Heraldo Muñoz aseveró: “Quiero reiterar la molestia de mi gobierno y, especialmente, porque ha mencionado a nueve ciudadanos bolivianos detenidos en territorio chileno acusados por los tribunales independientes de porte ilegal de armas prohibidas en Chile, robo con violencia y contrabando, porque hicieron uso, según la Fiscalía, de su armamento en suelo chileno en contra de ciudadanos de mi país, aduciendo que estaban realizando actividades anti contrabando”.

“Ellos fueron capturados tratando de huir hacia territorio boliviano llevándose un camión de matrícula chilena. Al menos el gobierno boliviano ha cambiado de versión porque originalmente hablaban de secuestro, que estas personas habían sido secuestradas en territorio boliviano. Ahora no han insistido en esa versión”, agregó.

En esta línea, el ministro sostuvo que “los tribunales de justicia en Chile son independientes, hay separación de poderes y hay estado de derecho y el juzgado decretó la formalización de estos nueve ciudadanos y dictó la medida cautelar de prisión preventiva de 120 días para investigación. Los detenidos han contado con todo el apoyo de su consulado, de los abogados contratados por su defensa y de un sistema de visitas numerosas de autoridades y de sus familiares, así que señor presidente, Chile no acepta que se ventile en la Organización de Estados Americanos una situación judicial interna de mi país. El precedente que se puede estar creando con esto es interminable”.

“Piensen ustedes si en el futuro hay efectivos de un ejército vecino que entran a su país, que son detenidos y se transforma en un tema supuestamente binacional y ahora incluso en un organismo internacional. Inaceptable, señor Presidente”, culminó Muñoz.