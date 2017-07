Cristina Kirchner aceptó consejos para el cambio de estilo y llevó su campaña a las redes sociales

Subió a Internet el diálogo con un panadero. Es asesorada por un ecuatoriano que trabaja para el ex presidente Rafael Correa y su sucesor Lenín Moreno.

Cristina Kirchner habla por Internet con un panadero de Santiago del Estero, quien le dijo que “amasa facturas con amor y con fe”.

El ciudadano en el centro de la escena. Esa será la puesta más repetida en la campaña de Cristina Kirchner, quien desde su lanzamiento en Arsenal mostró un marcado cambio de estilo, incluso asociado a la estética del PRO. Ayer, la candidata a senadora por la Provincia dio una nueva señal en ese sentido, al compartir en las redes el video de una teleconferencia que mantuvo con un panadero de Santiago del Estero, que le dedica canciones de amor.

De un lado, en su departamento de Recoleta, la ex presidenta con una tablet. Del otro, con un celular, Gabriel Etcheverry, el panadero que protagonizó un video en el que le dedica a Cristina el tema “Si no te hubieras ido” de Marco Antonio Solís, con algunas alteraciones en la letra.

“Me encantó lo tuyo, más que la panadería me parece que es la comunicación, en la canción hablas de salarios, aumentos, me gusto mucho, lo sentí muy cerca, muy cálido, quería decirte que muchas gracias”, le dice Kirchner.

La conversación, a su vez, quedó registrada por cámaras que filmaron las reacciones de Cristina y del panadero, y todo se editó como en una especie de spot natural.

La grabación trae recuerdos de los llamados por teléfono, en altavoz, que el presidente Mauricio Macri suele hacer y subir a sus cuentas de Facebook y Twitter.

El cambio que evidencia la estrategia comunicacional de Cristina se adjudica al consultor Vinicio Alvarado, estratega electoral del ex presidente Rafael Correa y de su sucesor en Ecuador, Lenín Moreno. El ex jefe de la AFI, Oscar Parrilli, es quien lo acercó a la candidata.

Además de ser ecuatoriano, como Jaime Durán Barba, Alvarado trabajó bajo las órdenes del gurú de Mauricio Macri en 1996, durante la campaña presidencial de su compatriota Jaime Nabot, quien perdió en balotaje. En 2015 estuvo cerca de Daniel Scioli en los días previos al debate con Macri para la segunda vuelta.

Sin embargo, desde el entorno de la ex presidenta le bajan el tono al poder de acción que Alvarado en la campaña. Según indicaron a Clarín, el ecuatoriano “pudo haber aportado alguna recomendación” o funcionar como una “fuente de consulta”, pero no participa en el día a día.

De hecho, aseguran que la idea de hacer subir gente afectada por las políticas de Macri al escenario de Arsenal fue de Cristina. Y señalan, que dada la personalidad de la ex mandataria nunca tendría un “gurú” que le marque los pasos.

En una entrevista que publica hoy la revista Noticias, un colaborador de Alvarado asegura que “a Vinicio le encantaría trabajar junto con Cristina Kirchner, pero no ha habido ningún contacto formal”, para luego aclarar que “no es su asesor”.

Sin embargo, no se descarta que durante la visita de Correa a la Argentina, en mayo pasado, cuando se reunió con Cristina haya existido algún encuentro fugaz. El nuevo estilo de la ex presidenta quedó a la vista en su lanzamiento en la cancha de Arsenal. Tras dejar de lado el sello del PJ, montó un acto con el público rodeándola a 360°, como hacen los referentes macristas. Además, había pedido no tener identificaciones partidarias.

Además de la presencia en las redes, sin aviso previo Cristina “bajará” a barrios del Conurbano todas las semanas. Como hizo el jueves en la fábrica Cuero Flex de San Martín; una cooperativa que en 2014 había sido allanada en una causa por drogas. Los atriles y los actos populosos quedarán, en esta oportunidad, en segundo lugar.

